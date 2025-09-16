Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juan Mata cambia squadra ma resta in Australia: ecco dove giocherà

Nuova esperienza per l'ex fantasista di Chelsea e Manchester United, campione del mondo e d'Europa con la nazionale spagnola
Juan Mata cambia squadra ma resta in Australia: ecco dove giocherà© Melbourne Victory
Juan Mata saluta ufficialmente il Western Sydney Wanderers e firma con il Melbourne Victory, aprendo un nuovo capitolo della sua esperienza in A-League, massimo campionato australiano. Dopo aver lasciato l'Europa, chiudendo la sua avventura al Galatasaray, il classe '88 ha vissuto una breve parentesi in Giappone con il Vissel Kobe, per poi trasferirsi definitivamente in Australia. Per lui, lo scorso anno, 23 presenze, un gol e tre assist.

Juan Mata riparte dal Melbourne Victory: è ufficiale

Questo l'annuncio del Melbourne Victory, a margine della firma di Juan Mata: "Melbourne Victory è entusiasta di annunciare la firma di Juan Mata in vista della stagione maschile A-League 2025/26". Queste, invece, le prime parole dell'ex fantasista di Chelsea e Manchester United, al canale ufficiale del club australiano: "Sono entusiasta di venire a Melbourne e di far parte di uno dei club più rispettati della Lega e di giocare di fronte agli incredibili membri e tifosi. Sono spinto e motivato ad aiutare questa squadra a vincere trofei e a lavorare con il Club come parte di un piano a lungo termine per rafforzare il calcio nel paese".

 

 

