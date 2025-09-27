Calciomercato e procuratori: la classifica dei trasferimenti, le cifre sono pazzesche

Il noto portale Transfermarkt ha pubblicato la top ten delle agenzie con il valore dei trasferimenti più alto nella stagione 2025/26. Al comando c’è la GR Sport (143,1 milioni) di Giuseppe Riso. Segue la Gea World (116,1), al terzo posto la Marat (84,9), mentre al quarto la WSA di Alessandro Lucci (82,4). Spicca, per quanto riguarda la Gr Sport, ovviamente l’operazione Lorenzo Lucca tra l’ Udinese e il Napoli. Un altro italiano in copertina è Roberto Piccoli , passato dal Cagliari alla Fiorentina con la mediazione di Lucci.

Il numero dei trasferimenti delle agenzie straniere

Quinto posto per TMP Soccer (73,1) che cura gli interessi Giacomo Raspadori e Matteo Ruggeri, sesto per la LP (65,0), settimo invece per la GG11 (62,2) dei fratelli Giuffrida, tra i cui assistiti c’è Albert Gudmundsson, riscattato dalla Fiorentina. Gli stessi Giuffrida hanno mediato per Jamie Vardy alla Cremonese. Ottavo posto per la Video Global (37,2), mentre al nono troviamo la Mm-Management (32,0) di Michelangelo Minieri, agente del neo giallorosso Daniele Ghilardi. Chiude la classifica la GP Soccer (28,8), che segue gli interessi di Nicola Zalewski, venduto dall’Inter all’Atalanta. Infine, la P&P di Federico Pastorello è nella top 10 per il numero di trasferimenti estivi. Per quanto riguarda le agenzie straniere, il primo posto per il numero dei trasferimenti va alla Wasserman (478), che si posiziona davanti alla Stellar (385) e alla CAA Base Ltd (377).