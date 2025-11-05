Giovane incontra l'agente a Milano: tre club italiani interessati, ecco il prezzo

Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Giovane e il suo agente, Giuseppe Riso, per fare il punto sul futuro del talento brasiliano del Verona, già nel mirino di diverse società italiane e straniere. Almeno tre big della Serie A , infatti, si sono mosse per prendere le prime informazioni sul classe 2003, in gol contro la squadra di Chivu e autore di tre assist in questo inizio di stagione. In Brasile si parla di Milan, Napoli e dell' Inter tra le società interessate al calciatore.

Valutazione più alta per il talento dell’Hellas

Acquistato lo scorso luglio dal Corinthians, Giovane oggi ha una valutazione importante, sui 15 milioni di euro. I club della Serie A sono stati quindi avvisati e il vertice dopo la sfida con i nerazzurri conferma che, già in vista di gennaio, ci saranno dei movimenti importanti per la nuova stella dell'Hellas. Del resto, anche in passato, il Verona ha saputo valorizzare i talenti di casa, e Giovane è destinato a seguire lo stesso percorso.