Dybala al Boca, Paredes torna alla carica: "Lo aspettiamo e..."

Paredes chiama Dybala al Boca: "Averlo in squadra sarebbe spettacolare"

Intervenuto in diretta su TyC Sports, Paredes non ha nascosto il suo desiderio di vedere presto Dybala, in scadenza di contratto con la Roma, con la maglia del Boca: "Avere un giocatore come Dybala nella squadra, con la qualità che ha e dato il suo livello, sarebbe spettacolare. Ma la decisione è sua. Dipende tutto da lui. Saprà valutare ogni singolo aspetto riguardo al suo futuro e prendere la decisione migliore per sé e per la sua famiglia. Noi lo aspettiamo. Non perdiamo la speranza di vederlo qui al Boca".

Dybala al Boca, cosa ha detto il papà di Paredes e la replica (divertita) dell'ex Roma

L'interesse attorno a Dybala in chiave Boca è stato riacceso alla fine del Superclásico da Daniel Paredes, papà di Leandro, che aveva raccontato ai media argentini "So delle cose. So che Paulo vuole venire. Ha un cuore da Boca. Ho sentito una conversazione tra Leandro e Paulo. Dybala gli ha detto che sarebbe venuto". A tal proposito, Paredes ha commentato con ironia, ridendo: "Mio padre è completamente matto. A suo tempo aveva detto che sarei venuto qui al Boca, ma fino al mio arrivo mi hanno riempito di insulti".