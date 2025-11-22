"L'Arsenal vuole Yildiz, c'è stato un incontro a Torino": l'indiscrezione di mercato per la Juve

Gli occhi dell' Arsenal su Kenan Yildiz . Secondo "Caughtoffside", i dirigenti dei Gunners avrebbero incontrato Jorge Mendes , a Torino , per sondare il terreno per l'attaccante turco. L'obiettivo del club inglese sarebbe quello di aggiungere Yildiz ai vari Eze , Saka e Trossard per alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra allenata da Arteta .

Yildiz, quando scade il contratto con la Juve

La Juve non ha alcuna intenzione di privarsi del suo talento, ma dall'Inghilterra sono convinti che, se si arrivasse alla rottura, servirebbero fra i 90 e i 100 milioni di euro per portarlo via. Nei giorni scorsi Giorgio Chiellini ha cercato di rassicurare tutti sul futuro di Yildiz ma, a oggi, non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto che scadrà il 30 giugno 2029.