"L'Arsenal vuole Yildiz, c'è stato un incontro a Torino": l'indiscrezione di mercato per la Juve
Gli occhi dell'Arsenal su Kenan Yildiz. Secondo "Caughtoffside", i dirigenti dei Gunners avrebbero incontrato Jorge Mendes, a Torino, per sondare il terreno per l'attaccante turco. L'obiettivo del club inglese sarebbe quello di aggiungere Yildiz ai vari Eze, Saka e Trossard per alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra allenata da Arteta.
Yildiz, quando scade il contratto con la Juve
La Juve non ha alcuna intenzione di privarsi del suo talento, ma dall'Inghilterra sono convinti che, se si arrivasse alla rottura, servirebbero fra i 90 e i 100 milioni di euro per portarlo via. Nei giorni scorsi Giorgio Chiellini ha cercato di rassicurare tutti sul futuro di Yildiz ma, a oggi, non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto che scadrà il 30 giugno 2029.