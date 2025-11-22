Guaita al Parma dopo l'infortunio di Suzuki, è ufficiale
Vicente Guaita è un nuovo giocatore del Parma. Il portiere arriva per sopperire all'assenza di Zion Suzuki, che sarà costretto a restare fuori dal campo, per infortunio, per un periodo compreso tra i tre e i quattro mesi. L'estremo difensore spagnolo, classe 1987, ha scelto il 13 come numero di maglia.
Guaita al Parma: i dettagli dell'accordo
C'è l'annuncio ufficale: "Parma Calcio annuncia che Vicente Guaita Panadero, svincolato dal 1° luglio del 2025, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il numero di maglia scelto è il 13. Nato nel 1987 a Torrent, comune della provincia di Valencia, cresce nelle giovanili del Valencia, con cui debutta il 2 ottobre del 2008 in Coppa UEFA. Nel club di Liga resta fino al 2014 prima di passare al Getafe (2014-2018). Nel 2018 lascia il campionato di massima divisione spagnola per giocare in Premier League con il Crystal Palace, dove rimane cinque stagioni collezionando 154 presenze. Nel 2023 torna in Spagna, firmando per il Celta Vigo".
Infortunio Suzuki, come sta e quando rientra
A Suzuki, nel contempo, non resta che concentrarsi sul lavoro propedeutico a un graduale ritorno in campo dopo essersi fatto male nel corso di Parma-Milan dopo cui si è sottoposto a esami strumentali "che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide". Nei prossimo giorni Suzuki effettuerà "nuovi consulti specialistici, per definire anche un'eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi".