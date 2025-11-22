Guaita al Parma dopo l'infortunio di Suzuki, è ufficiale

Vicente Guaita è un nuovo giocatore del Parma. Il portiere arriva per sopperire all'assenza di Zion Suzuki, che sarà costretto a restare fuori dal campo, per infortunio, per un periodo compreso tra i tre e i quattro mesi. L'estremo difensore spagnolo, classe 1987, ha scelto il 13 come numero di maglia.