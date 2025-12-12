Caos Salah, è ai margini: può partire a gennaio. Ecco la lista dei club interessati

La vicenda Salah tiene sempre banco in casa Liverpool. Il club inglese continua a far trapelare l’intenzione di trattenere a gennaio il campione egiziano, mentre dal lato del calciatore il messaggio inviato è sempre lo stesso: giocare sempre e sentirsi protagonista. L’ex Roma sogna, di fatto, un cambio della guida tecnica, ma la società ha ribadito la fiducia a Arne Slot. Intanto, i club sauditi sono tornati alla carica per ingaggiare il campione 33enne. Dopo l’asfissiante corteggiamento della scorsa stagione, l’Al-Nassr e altre società della Saudi League hanno preso nuove informazioni con l’agente dell'attaccante. Per l’Arabia, l’acquisto di Salah avrebbe infatti un impatto determinante sulla visibilità del campionato e sul marketing.