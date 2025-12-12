Caos Salah, è ai margini: può partire a gennaio. Ecco la lista dei club interessati
La vicenda Salah tiene sempre banco in casa Liverpool. Il club inglese continua a far trapelare l’intenzione di trattenere a gennaio il campione egiziano, mentre dal lato del calciatore il messaggio inviato è sempre lo stesso: giocare sempre e sentirsi protagonista. L’ex Roma sogna, di fatto, un cambio della guida tecnica, ma la società ha ribadito la fiducia a Arne Slot. Intanto, i club sauditi sono tornati alla carica per ingaggiare il campione 33enne. Dopo l’asfissiante corteggiamento della scorsa stagione, l’Al-Nassr e altre società della Saudi League hanno preso nuove informazioni con l’agente dell'attaccante. Per l’Arabia, l’acquisto di Salah avrebbe infatti un impatto determinante sulla visibilità del campionato e sul marketing.
Le cifre per prendere Salah
La richiesta del Liverpool per il cartellino si aggirerebbe sui 50-60 milioni di euro, mentre lo stipendio offerto sarebbe da circa 20 milioni di euro a stagione. Anche il Galatasaray sogna il colpo e, nei giorni scorsi, ha riallacciato i contatti con il procuratore del giocatore: da Istanbul potrebbero partire offerte per un accordo sui 15 milioni di euro a stagione. Lo scorso aprile l’egiziano ha firmato un contratto fino al 2027 da 13 milioni di euro a stagione, ma l’arrivo di Wirtz ha poi cambiato tutto. Proprio l’acquisto del centrocampista tedesco, pagato 137 milioni di euro, avrebbe alimentato il disappunto di Salah, escluso dai convocati contro l’Inter e messo ai margini dal club.