giovedì 18 dicembre 2025
Dybala al Boca, l'ex romanista Osvaldo svela tutto: "È difficile perché..."

La Joya è in scadenza di contratto a giugno e il suo futuro è incerto: tutti i dettagli
Sono tante le ipotesi sul futuro di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno con la Roma. La Joya potrebbe rinnovare con i giallorossi, abbassandosi l'ingaggio, scegliere qualche altro club di prestigio in Europa o tornare a giocare nella sua Argentina. Sulla possibilità che Dybala torni in patria, con la maglia del Boca Juniors, si è espresso Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma e Boca: "È difficile - le parole del 39enne ex calciatore al programma televisivo Espn F90 - dobbiamo vedere quali sono le sue priorità. È difficile che vada al Boca, però mi piacerebbe. Io sono andato al Boca perché era il mio sogno".

