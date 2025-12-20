Il Barcellona e la difesa del futuro . Complici lo stop forzato di Araujo , che ha scelto di fermarsi per motivi personali, e il contratto in scadenza di Christensen , la dirigenza blaugrana si sta già muovendo in vista della prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i profili in cima al taccuino della dirigenza catalana sarebbero quelli di Alessandro Bastoni e Josko Gvardiol .

Dalla Spagna: il Barcellona punta Bastoni e Gvardiol per la difesa del futuro

In attesa di capire se potrà operare sul mercato senza particolari restrizioni, il Barça non vuole farsi trovare impreparato in vista della stagione sportiva 2026/27. Uno tra Bastoni e Gvardiol potrebbe rappresentare una soluzione a medio-lungo termine per Flick, chiamato a colmare il vuoto che, verosimilmente, lascerà Andreas Christensen in estate. I due difensori mancini, rispettivamente in forza all'Inter e al Manchester City, hanno un contratto fino al 30 giugno 2028 con i loro club d'appartenenza e non sembrano intenzionati a cambiare aria nell'immediato futuro. Per il croato, che ha una valutazione vicina ai 70 milioni di euro secondo Transfermarkt, a far saltare il banco potrebbe essere l'eventuale addio ai Citizens di Pep Guardiola, che lo ha fortemente voluto nel 2022 per una cifra pari a 90 milioni. In caso contrario, l'operazione presenterebbe più di qualche difficoltà. Il centrale della Nazionale italiana, invece, è ormai una delle colonne della squadra allenata da Cristian Chivu. La sua valutazione si aggira intorno agli 80 milioni di euro e non sarà facile strapparlo ai nerazzurri. Il Barcellona, dal canto suo, deve prima rispettare i "paletti" imposti dal fair play finanziario in queste ultime sessioni di mercato.

Le alternative a Bastoni e Gvardiol

C'è già un piano B in casa Barcellona. Qualora le trattative per Bastoni e Gvardiol non dovessero decollare, il Mundo Deportivo suggerisce i profili di Schlotterbeck del Borussia Dortmund e Pau Torres dell'Aston Villa. Tra le alternative figurano anche Guéhi del Crystal Palace e Konaté del Liverpool, pur avendo caratteristiche molto diverse rispetto a Christensen.