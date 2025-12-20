È stato un difensore del Milan e ora torna a giocare in Europa a 41 anni: avete riconosciuto questo fuoriclasse? 

E' il Porto la nuova squadra di Thiago Silva, il centrale brasiliano che ha lasciato la Fluminense, dove ha giocato nelle ultime due stagioni dopo aver lasciato il Chelsea, per tornare in Europa. A fare un pensiero al campione 41enne è stato anche il Milan, alla ricerca di una figura di grande esperienza nel reparto difensivo che aveva anche il vantaggio di conoscere l'ambiente di Milanello dove aveva giocato dal 2009 al 2012, ma a spuntarla è stato il club portoghese.