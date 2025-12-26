Il Genoa cerca un portiere: così De Rossi vuole strappare Perin alla Juventus

Non solo Niccolò Pisilli , con cui i discorsi sono molto avviati: il Genoa resta al lavoro anche per Mattia Perin . Il bianconero rappresenta infatti la prima scelta per la porta dei rossoblù e Daniele De Rossi lo considera il profilo ideale per carisma ed esperienza. Al momento mancano le condizioni economiche per chiudere l’affare, ma il club ligure proseguirà i colloqui con l’obiettivo di ridurre le distanze e convincere Perin ad accettare l’offerta presentata nelle scorse settimane.

Emergenza portieri per il Genoa

Il Genoa è alle prese con una vera emergenza. Con Leali squalificato e Siegrist fermo per infortunio, trovare un nuovo portiere è diventato indispensabile. Per Perin, legato alla Juventus da un contratto fino al 2027 (Spalletti lo terrebbe più che volentieri), si tratterebbe di un ritorno: è cresciuto in Liguria e l'ultima volta che ha vestito la maglia rossoblù era la stagione 2020-21. De Rossi punta quindi anche sul forte legame del portiere con la piazza per strappare il suo sì.