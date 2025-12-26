Juve, Frattesi sì o no? L’Inter non ha cambiato il prezzo
In casa Juve i pensieri sono rivolti soprattutto al centrocampo. Fin dal giorno del suo insediamento, Luciano Spalletti ha chiesto infatti un nuovo innesto per la mediana. La prima scelta resta Pierre-Emile Hojbjerg, ma il Marsiglia non ha ancora aperto alla sua cessione, considerandolo un calciatore chiave. Xaver Schlager resta un obiettivo per giugno, anche se non si esclude un tentativo per gennaio.
No allo scambio con Thuram
Nei corridoi di mercato continua quindi a riecheggiare il nome di Davide Frattesi, molto stimato da Spalletti. Il centrocampista potrebbe valutare una partenza a gennaio e la stessa Inter ha confermato il prezzo del suo eventuale addio: 30 milioni di euro. Nel frattempo, sono arrivate anche delle richieste di informazioni dalla Turchia e dall’estero. Certo è che uno scambio con Khephren Thuram è da escludere: a Torino reputano il francese un giocatore indispensabile.
Nella lista della Juve c'è sempre Morten Hjulmand, ma anche lui è da considerare un obiettivo per l'estate. Con il danese, ricordiamolo, la Vecchia Signora aveve raggiunto un accordo la scorsa estate, ma il muro dello Sporting ha obbligato le parti a rimandare l'affare. I portoghesi hanno infatti promesso all'ex Lecce che avrebbero valutato una sua cessione solo nell'estate del 2026.