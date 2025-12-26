Juve, Frattesi sì o no? L’Inter non ha cambiato il prezzo

No allo scambio con Thuram

Nei corridoi di mercato continua quindi a riecheggiare il nome di Davide Frattesi, molto stimato da Spalletti. Il centrocampista potrebbe valutare una partenza a gennaio e la stessa Inter ha confermato il prezzo del suo eventuale addio: 30 milioni di euro. Nel frattempo, sono arrivate anche delle richieste di informazioni dalla Turchia e dall’estero. Certo è che uno scambio con Khephren Thuram è da escludere: a Torino reputano il francese un giocatore indispensabile.

Nella lista della Juve c'è sempre Morten Hjulmand, ma anche lui è da considerare un obiettivo per l'estate. Con il danese, ricordiamolo, la Vecchia Signora aveve raggiunto un accordo la scorsa estate, ma il muro dello Sporting ha obbligato le parti a rimandare l'affare. I portoghesi hanno infatti promesso all'ex Lecce che avrebbero valutato una sua cessione solo nell'estate del 2026.