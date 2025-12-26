Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Juve, Frattesi sì o no? L’Inter non ha cambiato il prezzo© LAPRESSE

Juve, Frattesi sì o no? L’Inter non ha cambiato il prezzo

Il centrocampista nerazzurro è sul mercato e piace anche all'estero
Eleonora Trotta
2 min

In casa Juve i pensieri sono rivolti soprattutto al centrocampo. Fin dal giorno del suo insediamento, Luciano Spalletti ha chiesto infatti un nuovo innesto per la mediana. La prima scelta resta Pierre-Emile Hojbjerg, ma il Marsiglia non ha ancora aperto alla sua cessione, considerandolo un calciatore chiave. Xaver Schlager resta un obiettivo per giugno, anche se non si esclude un tentativo per gennaio.

No allo scambio con Thuram

Nei corridoi di mercato continua quindi a riecheggiare il nome di Davide Frattesi, molto stimato da Spalletti. Il centrocampista potrebbe valutare una partenza a gennaio e la stessa Inter ha confermato il prezzo del suo eventuale addio: 30 milioni di euro. Nel frattempo, sono arrivate anche delle richieste di informazioni dalla Turchia e dall’estero. Certo è che uno scambio con Khephren Thuram è da escludere: a Torino reputano il francese un giocatore indispensabile.
Nella lista della Juve c'è sempre Morten Hjulmand, ma anche lui è da considerare un obiettivo per l'estate. Con il danese, ricordiamolo, la Vecchia Signora aveve raggiunto un accordo la scorsa estate, ma il muro dello Sporting ha obbligato le parti a rimandare l'affare. I portoghesi hanno infatti promesso all'ex Lecce che avrebbero valutato una sua cessione solo nell'estate del 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS