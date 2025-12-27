Raspadori via da Madrid, in Spagna fanno muro: "È una miniera da sfruttare"

Il futuro di Giacomo Raspadori tiene banco: in Italia e in Spagna . La Roma lo ha messo nel mirino, Sarri sogna di poterlo allenare alla Lazio, ma strapparlo all'Atletico Madrid non sarà semplice. Anche nella penisola iberica si ragiona sul suo futuro. Da una parte il poco minutaggio concessogli da Simeone, dall'altra la sensazione di un potenziale ancora inespresso. "Una miniera ancora da sfruttare", come ha scritto il quotidiano Marca.

I numeri di Raspadori con l'Atletico Madrid

Raspadori ha giocato solo 406 minuti con la maglia dell'Atletico Madrid. Con Galán fuori, solo Carlos Martín (66), Musso (270) e Johnny Cardoso (324) hanno giocato meno minuti. Nello schema base di Simeone, che prevede due punte, è attualmente la quinta scelta, dietro Julián Álvarez, Griezmann, Sørloth, Baena e Nico González. Eppure nonostante il poco utilizzo, Raspadori ha messo lo zampino in cinque gol dell'Atletico Madrid. Ha segnato contro l'Eintracht Francoforte in Champions League e contro l'Atlético Baleares in Copa del Rey . Ha servito l'assist a Llorente ad Anfield nella sua prima partita da titolare e a Griezmann contro il Girona nell'ultima partita del 2025. Ha propiziato poi il gol di Griezmann contro il Getafe. Vale a dire, un coinvolgimento diretto in un gol di squadra ogni 82 minuti giocati. Il suo destino è in mano all'Atletico Madrid: al momento Simeone sembra intenzionato a dargli fiducia, anche alla luce dell'infortunio di Nico Gonzalez e della condizione non eccezionale di Baena.