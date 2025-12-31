Il Genoa di De Rossi cerca un portiere: Mandas e Perin in lista, ma Lazio e Juve...

C'è un intreccio di mercato che coinvolge Mattia Perin e Christos Mandas . Il bianconero resta infatti la prima scelta del Genoa per la porta, ma non l’unica: i rossoblù hanno preso contatti anche con l’estremo difensore della Lazio , che a sua volta è finito nei radar della Juve come possibile sostituto di Perin. La destinazione bianconera resta comunque la preferita dal greco: il tecnico Luciano Spalletti lo stima molto e Mandas è consapevole che a Torino potrebbe giocarsi delle chances. Per questo motivo ha deciso, in questa fase, di aspettare la chiamata della Vecchia Signora , confidando nell’eventuale incastro con il suo collega 33enne. Una possibile triangolazione vedrebbe, infatti, Perin al Genoa e Mandas alla Juve. L’intreccio nasce dalla forte esigenza dei rossoblù di risolvere in tempi rapidi il nodo legato al portiere. Il club ligure ha fretta e, proprio per questo, ha deciso di sondare anche la pista Mandas, approfondendo l’interesse del portiere in un recente vertice di mercato.

Mandas o Perin: il summit e le richieste

Lunedì mattina, a Roma, il ds dei liguri Diego Lopez e il direttore della Lazio Angelo Fabiani si sono incontrati per discutere della situazione del greco, molto richiesto sul mercato. Nel vertice, il dirigente spagnolo ha chiesto quindi ufficialmente Mandas alla Lazio, mettendo sul piatto anche il prestito di Leali. Quest’ultimo era già stato proposto alla società di Claudio Lotito ed è un altro nome che può interessare anche ad altri club. Per quanto riguarda Perin, la Juve ha fissato una condizione: pretende un indennizzo per liberarlo a gennaio. La prima richiesta è stata di 5 milioni, ma si può trovare un accordo anche a cifre più basse, intorno ai 2-3 milioni. Il portiere nato a Latina, ricordiamolo, ha dato la sua disponibilità a tornare a Genova, dove è cresciuto e ha giocato l’ultima volta nella stagione 2020-21. Il legame con l’ambiente è molto forte e la stessa società, d'accordo con Daniele De Rossi, vorrebbe puntare sulla sua esperienza in una stagione così delicata.

Mandas, spuntano anche Panathinaikos e Baroni

Non solo Juve e Genoa: il greco ha attirato anche l'interesse del Panathinaikos e del Torino dell'ex Marco Baroni. Il club di Atene ha presentato una proposta da 7 milioni di euro, che è stata ritenuta comunque bassa dalla Lazio: la richiesta del club biancoceleste supera infatti i 10 milioni di euro. Nel frattempo, a Torino il tema centrocampo resta una priorità. La volontà della dirigenza resta quella di prendere un play e di accontentare Luciano Spalletti, che fin dal suo insediamento ha chiesto un regista.

Juve, occasione Rodriguez

Negli ultimi giorni c’è stato anche un contatto con gli agenti di Guido Rodriguez: il 31enne, nel mirino anche di altri club, è ai margini del West Ham e potrebbe partire a gennaio a condizioni vantaggiose. La Juve ha preso informazioni, inserendo il suo nome alla voce opportunità.