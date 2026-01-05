Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
Follia Chelsea, pronta un'offerta shock per prendere subito Vinicius dal Real Madrid

Il club inglese sta valutando di ingaggiare il talento brasiliano la prossima estate: tutti i dettagli
2 min
TagsvinicuschelseaReal Madrid

Sta scoppiando il caso Vinicius al Real Madrid. I motivi sono tanti. E molto ruota intorno al rinnovo del contratto, visto che l'accordo attuale scade nel 2027. La situazione sembra bloccata da divergenze economiche, tanto che i negoziati fermi al momento. Non solo. Le prestazioni del brasiliano sono in netto calo: nel 2025 il brasiliano ha segnato solo 13 gol complessivi, con una media gol molto bassa. Traduzione: il contributo do Vinicius è stato molto limitato alla causa Real Madrid. Le prove negative hanno incrinato il rapporto con i tifosi del Bernabeu, che lo hanno fischiato di recente, portando anche a reazioni del giocatore, vedi la cancellazione della foto con la maglia dei Galacticos sui social.  

Il Chelsea vuole ingaggiare Vinicius 

Dall'Inghilterra, dalle colonne del Guardian, dicono che il Chelsea sta preparando un'offerta record per la prossima estate: circa 160 milioni di euro, che renderebbe il trasferimento di Vinicius il più costoso della storia della Premier League. I Blues vogliono approfittare della situazione contrattuale per acquistare il cartellino di una stella di primissimo livello: l'imprenditore americano Todd Boehl, del resto, non ha problemi di soldi. Il Real Madrid, dall'altra parte, vuole evitare di ripetere gli errori del passato. Se la firma sul rinnovo non dovesse arrivare in tempi più o meno rapidi, il club di Madrid sembra pronto ad ascoltare offerte concrete per incassare una cifra importante, piuttosto che rischiare di perdere Vinicius a parametro zero.   

 

 

 

