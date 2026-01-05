Follia Chelsea, pronta un'offerta shock per prendere subito Vinicius dal Real Madrid

Sta scoppiando il caso Vinicius al Real Madrid. I motivi sono tanti. E molto ruota intorno al rinnovo del contratto, visto che l'accordo attuale scade nel 2027. La situazione sembra bloccata da divergenze economiche, tanto che i negoziati fermi al momento. Non solo. Le prestazioni del brasiliano sono in netto calo: nel 2025 il brasiliano ha segnato solo 13 gol complessivi, con una media gol molto bassa. Traduzione: il contributo do Vinicius è stato molto limitato alla causa Real Madrid. Le prove negative hanno incrinato il rapporto con i tifosi del Bernabeu, che lo hanno fischiato di recente, portando anche a reazioni del giocatore, vedi la cancellazione della foto con la maglia dei Galacticos sui social.