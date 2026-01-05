Inter beffata, Cancelo sceglie il Barcellona: tutti i dettagli dell'accordo
Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore del Barcellona. L’operazione è ormai definita: il terzino portoghese arriva in blaugrana con la formula del prestito fino al prossimo giugno. Il Barça verserà 4 milioni di euro all’Al Hilal come contributo per il prestito.
Joao Cancelo al Barcellona: ci siamo
Nonostante l’Inter avesse già trovato un accordo con il club saudita, la volontà di Cancelo è stata decisiva: il giocatore ha scelto esclusivamente il Barcellona, indirizzando così l’esito della trattativa.