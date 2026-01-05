Inter beffata, Cancelo sceglie il Barcellona: tutti i dettagli dell'accordo

Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore del Barcellona . L’operazione è ormai definita: il terzino portoghese arriva in blaugrana con la formula del prestito fino al prossimo giugno . Il Barça verserà 4 milioni di euro all’ Al Hilal come contributo per il prestito.

Joao Cancelo al Barcellona: ci siamo

Nonostante l’Inter avesse già trovato un accordo con il club saudita, la volontà di Cancelo è stata decisiva: il giocatore ha scelto esclusivamente il Barcellona, indirizzando così l’esito della trattativa.