lunedì 5 gennaio 2026
Inter beffata, Cancelo sceglie il Barcellona: tutti i dettagli dell'accordo

La volontà del portoghese ha tinte blaugrana: le cifre e la formula
1 min
Tags: Cancelo, Inter, Barcelona

Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore del Barcellona. L’operazione è ormai definita: il terzino portoghese arriva in blaugrana con la formula del prestito fino al prossimo giugno. Il Barça verserà 4 milioni di euro all’Al Hilal come contributo per il prestito.

Joao Cancelo al Barcellona: ci siamo

Nonostante l’Inter avesse già trovato un accordo con il club saudita, la volontà di Cancelo è stata decisiva: il giocatore ha scelto esclusivamente il Barcellona, indirizzando così l’esito della trattativa.

 

 

