martedì 6 gennaio 2026
Cancelo difende la sua scelta: "Esiste un'altra versione della storia"

L'esterno portoghese risponde sui social alle critiche per aver preferito il Barcellona rispetto all'Inter: "In tanti giudicano ma..."
2 min
TagsCanceloInterBarcellona

Una scelta evidentemente sofferta quella di Joao Cancelo, che ha optato per il trasferimento al Barcellona, anziché all'Inter che per prima lo aveva cercato sul mercato di gennaio. L'esterno portoghese, in uscita dall'Al Hilal di Simone Inzaghi, lancia un messaggio social, indirizzato ha chi lo ha criticato per la decisione presa.

"La gente critica senza sapere..."

Dopo l'infortunio di Dumfries, con la conseguente operazione ed il lungo stop per l'olandese, la priorità sul mercato per l'Inter era diventata quella di reperire un laterale e nelle ultime settimane tutto aveva portato a mettere nel mirino Cancelo, ormai da un paio di stagioni in Arabia Saudita, che proprio dai nerazzurri era stato lanciato, giovanissimo, nel calcio italiano. Le premesse sembravano ottime e si era anche parlato di un eventuale inserimento nella trattativa di uno tra Acerbi e De Vrij, entrambi graditi da Inzaghi, in cerca di un centrale esperto e affidabile. Il portoghese, però, sin da subito, aveva preso tempo, perché in attesa di un segnale da parte del Barcellona, dove non aveva mai nascosto di voler tornare. Quando i catalani hanno rotto gli indugi, offrendo 4 milioni di euro per il prestito fino a giugno, la scelta era dunque già scontata.

Così oggi Cancelo, sul suo profilo ig, ha voluto lasciare un messaggio sibillino e dal retrogusto amaro, diretto probabilmente a chi ne sta criticando la scelta: "Immagina quanta gente non ti vuole bene perché non ha ascoltato la tua versione della storia...".

Tutte le news di Calciomercato

