domenica 11 gennaio 2026
L'arrivo di Balotelli a Dubai: tifosi in delirio, ma la prima va in tribuna

Mancano ancora visite e firma, poi potrà contribuire dal campo. Intanto, si gode l'accoglienza
TagsBalotelli

È già il Super Mario dell'Arabia Saudita ed è sempre lo spaccone che conosciamo: "Sono ancora più forte degli altri", rivendica ad alta voce. Balotelli sta per iniziare la sua nuova avventura calcistica, stavolta nella serie b araba, ma lo spirito e la convinzione di essere ancora decisivo sono quelli di sempre. Nella tarda serata di ieri (sabato) l'attaccante ex Milan è atterrato a Dubai mostrando con orgoglio la maglia dell'Al-Ittifaq, il club da cui ripartirà dopo più di un anno di inattività (ultima partita datata 21 dicembre 2024, Napoli-Genoa).

Balotelli con Wijnaldum, ma la prima in tribuna

Balo nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito e poi sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatoro dell'Al-Ittifaq, squadra in cui gioca un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano: Georginio Wijnaldum, lì dal 2023. Come pubblicato anche dal club arabo sui social, Mario assisterà domani dalla tribuna alla partita di campionato dei suoi nuovi compagni, deve attendere ancora un po' prima di dare una mano in campo. Ma intanto sono già tutti pazzi di lui da quelle parti.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

