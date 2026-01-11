È già il Super Mario dell'Arabia Saudita ed è sempre lo spaccone che conosciamo: "Sono ancora più forte degli altri", rivendica ad alta voce. Balotelli sta per iniziare la sua nuova avventura calcistica, stavolta nella serie b araba, ma lo spirito e la convinzione di essere ancora decisivo sono quelli di sempre. Nella tarda serata di ieri (sabato) l'attaccante ex Milan è atterrato a Dubai mostrando con orgoglio la maglia dell'Al-Ittifaq, il club da cui ripartirà dopo più di un anno di inattività (ultima partita datata 21 dicembre 2024, Napoli-Genoa).