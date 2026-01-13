Giallo Cancelo: il Barcellona lo annuncia sui social, poi cancella tutto

L'acquisto di Cancelo al Barcellona, anzi il ritorno visto che il portoghese ha già indossato la maglia blaugrana nella stagione 2023-2024, è diventato un giallo. Sì perché il club catalano aveva annunciato sui propri profili social il terzino dall'Al-Hilal, con tanto di appuntamento per la presentazione ufficiale, salvo poi cancellare i post, come una sorta di dietrofront. Cosa è successo? I media spagnoli hanno provato a fare chiarezza e sono riusciti a svelare il mistero.