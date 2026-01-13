Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Giallo Cancelo: il Barcellona lo annuncia sui social, poi cancella tutto

Giallo Cancelo: il Barcellona lo annuncia sui social, poi cancella tutto

Il club prima ufficializza il ritorno dell'esterno portoghese dall'Al-Hilal, poi elimina i post. Ma c'è una spiegazione...
1 min
TagsCanceloBarcellonaCalciomercato

L'acquisto di Cancelo al Barcellona, anzi il ritorno visto che il portoghese ha già indossato la maglia blaugrana nella stagione 2023-2024, è diventato un giallo. Sì perché il club catalano aveva annunciato sui propri profili social il terzino dall'Al-Hilal, con tanto di appuntamento per la presentazione ufficiale, salvo poi cancellare i post, come una sorta di dietrofront. Cosa è successo? I media spagnoli hanno provato a fare chiarezza e sono riusciti a svelare il mistero.

Giallo Cancelo-Barcellona

Fonti vicine al Barcellona parlano di documenti mancanti per "completare l'operazione del prestito di Cancelo dall'Al-Hilal fino alla fine della stagione". Per questo motivo sono stati cancellati i post sui social media, ma non dovrebbero comunque esserci problemi per l'arrivo del giocatore portoghese. Soltanto il posticipo della presentazione di qualche ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

