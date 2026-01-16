Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
Clamoroso, un ex Juve torna in Italia e riparte dalla Serie D: ecco chi è

Una bacheca stracolma di trofei con tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana vinti in bianconeri: ora una nuova sfida
2 min
Douglas Costa è un nuovo calciatore del ChievoVerona. L'ex, tra le altre, di Bayern Monaco e Juve riparte dalla Serie D dopo la conclusione della sua esperienza in Australia con il Sydney FC: contratto di 6 mesi.

Douglas Costa potrebbe debuttare contro il Milan Futuro

A 35 anni l'esterno d'attacco brasiliano farà tappa in Italia prima di raggiungere Mario Balotelli all’Al Ittifaq. Douglas Costa potrebbe esordire già in occasione della sfida casalinga con il Milan Futuro in programma domenica 18 gennaio con calcio d'inizio alle 18. In carriera Douglas Costa ha vinto tre volte la Serie A e altrettante la Bundesliga, ma la sua bacheca e stracolma di trofei: una Coppa Intercontinentale, una Coppa di Germania, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, cinque volte campione d'Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, tre volte vincitore della Coppa d'Ucraina e della Supercoppa d'Ucraina.

