Clamoroso, un ex Juve torna in Italia e riparte dalla Serie D: ecco chi è

Douglas Costa è un nuovo calciatore del ChievoVerona . L'ex, tra le altre, di Bayern Monaco e Juve riparte dalla Serie D dopo la conclusione della sua esperienza in Australia con il Sydney FC : contratto di 6 mesi.

Douglas Costa potrebbe debuttare contro il Milan Futuro

A 35 anni l'esterno d'attacco brasiliano farà tappa in Italia prima di raggiungere Mario Balotelli all’Al Ittifaq. Douglas Costa potrebbe esordire già in occasione della sfida casalinga con il Milan Futuro in programma domenica 18 gennaio con calcio d'inizio alle 18. In carriera Douglas Costa ha vinto tre volte la Serie A e altrettante la Bundesliga, ma la sua bacheca e stracolma di trofei: una Coppa Intercontinentale, una Coppa di Germania, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, cinque volte campione d'Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, tre volte vincitore della Coppa d'Ucraina e della Supercoppa d'Ucraina.