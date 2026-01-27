Abraham emozionato per il ritorno all'Aston Villa: "Non mi sembra vero"

ROMA - "Non mi sembra vero". Queste le prime parole pronunciate da Tammy Abraham dopo il suo ritorno all'Aston Villa , che lo ha acquistato a titolo definitivo dal Besiktas in questa sessione invernale di calciomercato. Sette anni dopo e un lungo giro d'Europa, il centravanti (ex Roma e Milan) torna a Birmingham, dove ha già vestito la maglia dei Villans nel 2018-2019 , la stagione del ritorno in Premier League (anche grazie ai suoi gol).

Abraham è di nuovo all'Aston Villa: "Non mi sembra vero"

"Non mi sembra vero - le prime dichiarazioni di Abraham a 'VillaTV' -. Amo questo club e anche quando sono andato via ho continuato a seguirlo vedendo ogni partita. Sono felice di essere tornato e sarà emozionante giocare di nuovo davanti ai nostri tifosi. In questi anni ho vissuto esperienze diverse in paesi diversi, mi sento come se fossi andato via da ragazzo per tornare adesso da uomo. Voglio portare la mia esperienza per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Abbiamo una buona squadra, una buona rosa. Possiamo ottenere il massimo in ogni competizione, sono qui per vincere. Sono emozionato e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con il Villa".

Chelsea, Roma, Milan e Besiktas prima del ritorno a Birmingham

Stando a quanto annunciato dal Besiktas, l'Aston Villa (attualmente terzo in Premier League) ha sborsato 21 milioni di euro per il cartellino di Abraham dopo che il club di Istanbul ieri (27 gennaio) aveva esercitato il diritto di riscatto pagando 13 milioni alla Roma. Il 28enne, che era sotto contratto con i giallorossi dall'estate del 2021, era stato ceduto in prestito al Milan per la stagione 2024-2025 prima di unirsi al Besiktas in Turchia, dove ha segnato 13 gol in tutte le competizioni. Il talento ex Chelsea (11 presenze, l'ultima nel 2022) ha precedentemente giocato per l'Aston Villa nella stagione 2018-2019, quando i suoi 26 gol in Championship (uno dei quali ai playoff) contribuirono alla promozione del club di Birmingham in Premier League. Abraham arriva come riserva di Ollie Watkins, l'unico attaccante disponibile per Unai Emery dopo la recente cessione di Donyell Malen alla Roma.