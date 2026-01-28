Global Transfer Report, record di trasferimenti nel 2025: c'è un'italiana sfida la Premier

Secondo l'ultimo Global Transfer Report , nel 2025 è stato raggiunto il record storico di 86.158 trasferimenti internazionali completati. Sono 13,08 miliardi i dollari spesi in commissioni di trasferimento internazionale nel calcio professionistico maschile, l'importo più alto mai registrato. Il calcio femminile continua a crescere con 2.440 trasferimenti (+6,3%) e una spesa totale di 28,6 milioni di dollari , con un aumento di oltre l'80% rispetto al 2024. La FIFA ha pubblicato oggi il rapporto insieme all'interattivo, che offre agli utenti una piattaforma coinvolgente per esplorare i dati dettagliati sui trasferimenti e le tendenze di ciascuna federazione in tutto il mondo . Nel 2025 è stato raggiunto il record storico di 86.158 trasferimenti internazionali di calciatori completati nel calcio professionistico e amatoriale maschile e femminile. Per la prima volta in assoluto, la spesa dei club per i diritti di trasferimento ha superato la soglia dei 10 miliardi di dollari , stabilendo un nuovo record con un totale di 13,11 miliardi di dollari , oltre il 50% in più rispetto alla spesa del 2024 e il 35,6% in più rispetto al precedente record, stabilito nel 2023. Nel calcio professionistico maschile, i club inglesi sono stati ancora una volta sia i primi per spesa che i primi per incassi in termini di diritti di trasferimento, con 3,82 miliardi di dollari spesi per trasferimenti in entrata e 1,77 miliardi di dollari incassati per trasferimenti in uscita nel 2025. In termini di numero totale di trasferimenti, i club brasiliani hanno guidato la classifica con 1.190 trasferimenti in entrata e 1.005 in uscita. Le statistiche relative a ciascuna federazione sono disponibili sul sito web del Global Transfer Report. Anche il numero di club che hanno speso denaro per i trasferimenti in entrata ha continuato a crescere , raggiungendo il record di 1.214 club nel 2025. Allo stesso modo , anche il numero di club che hanno ricevuto un compenso per almeno un trasferimento in uscita, pari a 1.495, ha stabilito un nuovo record.

Nuovi record stabiliti con la continua crescita del calcio femminile

Nel 2025, i club hanno continuato a investire nel calcio professionistico femminile, con una spesa totale per i trasferimenti che ha raggiunto il livello record di 28,6 milioni di dollari, superiore di oltre l'80% rispetto all'anno precedente. Un totale di 756 club sono stati coinvolti in trasferimenti internazionali (+8,3%), con 135 di questi club che hanno speso denaro per almeno un trasferimento in entrata (+23,9%) e 155 club che hanno ricevuto compensi per trasferimenti in uscita (+25,0%). Queste cifre dimostrano chiaramente i notevoli progressi nel calcio femminile, con un numero sempre maggiore di giocatrici che diventano professioniste. Nel 2025 sono stati registrati circa 2.440 trasferimenti internazionali di calciatori professionisti, con un aumento del 6,3% rispetto al 2024.

Trasferimenti internazionali di calciatori dilettanti

Nel 2025 sono stati registrati complessivamente 59.162 trasferimenti di calciatori dilettanti che hanno aderito a un nuovo club all'estero, ancora una volta un nuovo record e il 9,4% in più rispetto all'anno precedente. Delle 211 federazioni affiliate alla FIFA, tutte tranne due sono state coinvolte in almeno un trasferimento amatoriale lo scorso anno, a dimostrazione della portata universale del calcio. Come nell'anno precedente, la Germania ha registrato il numero più alto di trasferimenti amatoriali in entrata nel 2025, con un totale di 7.041. Oltre a una panoramica globale, il Global Transfer Report 2025 include analisi approfondite sui costi e sui tipi di trasferimento, sulle caratteristiche dei giocatori e sui contratti, nonché sezioni dedicate che esaminano le differenze a livello di confederazione, federazione e club. Per la prima volta, il rapporto include anche una sezione dedicata ai provini, brevi periodi di allenamento che consentono ai club e ai giocatori di valutare reciprocamente la loro compatibilità e il loro potenziale.

Squadre che spendono di più: regnano le inglesi, ma occhio al Como

Le squadre che spendono di più per acquistare giocatori sono le squadre inglesi, a dimostrazione del fatto che il movimento inglese sia tra i più importanti non solo a livello europeo ma a livello mondiale. Infatti, tra le prime 10 squadre che spendono di più, ben 8 sono inglesi e la top 3 è compsta da sole società della Premier League ( Manchester City, Liverpool e Chelsea). Subito fuori dalle prime 10, in undicesima posizione, spunta la prima italiana ed è il Como. La squadra di Fabregas, infatti, risulta essere tra i club più altospendenti tra UEFA, CONMEBOL, Concaf, AFC e CAF. Un record importante per una società che fino a pochi anni fa militava in Serie C.