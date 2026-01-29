Parma, Nicolussi Caviglia è ufficiale: esordio da ex contro la Juve?

Hans Nicolussi Caviglia è ufficialmente un nuovo centrocampista del Parma. Il club gialloblù ha annunciato l'ingaggio dell'ex juventino con un comunicato apparso sul sito ufficiale. Nicolussi Caviglia si metterà immediatamente a disposizione del tecnico Cuesta: domenica i gialloblù affronteranno proprio i bianconeri di Spalletti, nel match valido per la 23esima giornata di campionato.

Nicolussi Caviglia al Parma, il comunicato ufficiale

"Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatoreCentrocampista dotato di grande dinamismo, torna a vestire la maglia gialloblu dopo l'esperienza della stagione 2020/21. Nato ad Aosta il 31 marzo 2000, Nicolussi Caviglia è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus, club con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze significative con le maglie di Perugia, Salernitana, Südtirol e Venezia, distinguendosi per qualità tecniche e capacità di inserimento".