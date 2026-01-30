Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Visite mediche per Raterink con il Cagliari: poi firma e ufficialità

Visite mediche per Raterink con il Cagliari: poi firma e ufficialità

Il terzino olandese classe 2006 è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il club sardo
1 min
TagsCagliariRaterink

Othniel Raterink va verso l'inizio della sua nuova avventura con la maglia del Cagliari. Il terzino destro, classe 2006, è arrivato nel pomeriggio a Villa Stuart per iniziare le visite mediche di rito con il club rossoblù. Poi, in base all'esito dei vari test, raggiungerà la squadra in serata per firmare il contratto. Cagliari che sabato alle 20:45 sarà impegnato nello scontro diretto per la salvezza contro il Verona alla Unipol Domus.

Visite mediche per Raterink, chi è il nuovo acquisto del Cagliari

Raterink arriva dal De Graafschap, squadra della seconda divisione olandese. Il terzino è cresciuto da quando aveva 9 anni nel vivaio del club olandese, tolta una parentesi nella scorsa stagione dove ha giocato con l'Under 19 del Bayer Leverkusen. In estate è tornato alla casa base per diventare fin da subito il titolare della prima squadra, senza aver mai esordito prima. I risultati sono importantissimi: tre gol e quattro assist da terzino destro, trascinando la squadra al quarto posto in classifica, in piena zona playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Da non perdere

Cagliari già pazza di AlbarracinL'intervista esclusiva a Kiliçsoy

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS