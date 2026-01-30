Visite mediche per Raterink con il Cagliari: poi firma e ufficialità

Othniel Raterink va verso l'inizio della sua nuova avventura con la maglia del Cagliari . Il terzino destro, classe 2006, è arrivato nel pomeriggio a Villa Stuart per iniziare le visite mediche di rito con il club rossoblù. Poi, in base all'esito dei vari test, raggiungerà la squadra in serata per firmare il contratto. Cagliari che sabato alle 20:45 sarà impegnato nello scontro diretto per la salvezza contro il Verona alla Unipol Domus .

Visite mediche per Raterink, chi è il nuovo acquisto del Cagliari

Raterink arriva dal De Graafschap, squadra della seconda divisione olandese. Il terzino è cresciuto da quando aveva 9 anni nel vivaio del club olandese, tolta una parentesi nella scorsa stagione dove ha giocato con l'Under 19 del Bayer Leverkusen. In estate è tornato alla casa base per diventare fin da subito il titolare della prima squadra, senza aver mai esordito prima. I risultati sono importantissimi: tre gol e quattro assist da terzino destro, trascinando la squadra al quarto posto in classifica, in piena zona playoff.