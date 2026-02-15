Chi è Potulski, il talento polacco che ha stregato le italiane

Kacper Potulski è tra i giovani difensori più ambiti del momento. Il centrale polacco, attualmente al Mainz, è infatti stato osservato dalle italiane, tra cui Inter , Milan , Juventus e Como , confermandosi un prospetto di assoluto valore per la sua età.

Potulski piace anche in Premier

Classe 2007, il centrale è apprezzato soprattutto per la sua fisicità e la sua rapidità. Chi lo ha osservato da vicino conferma anche gli ottimi margini di miglioramento: il profilo ideale, quindi per i club che puntano a ringiovanire il reparto difensivo. Non solo le italiane: Potulski è anche nel mirino delle società inglesi, tra cui Chelsea e Brighton. Va segnalato anche l’interesse di Brentford e Bournemouth, società già sulle tracce di Tiago Gabriel del Lecce.