"L'agente di Dembélé ha incontrato il Manchester City a Madrid", la bomba di mercato arriva dalla Spagna

Siamo ancora al 12 marzo, ma è già tempo di prime "bombe" di calciomercato . L'ultima indiscrezione arriva dalla Spagna , dove il Manchester City avrebbe recentemente incontrato l'agente di Ousmane Dembelé , Moussa Sissoko . Un primo contatto che ha già suscitato molteplici reazioni in casa Psg , dove temono di perdere il Pallone d'Oro 2025 in vista della prossima stagione.

Dalla Spagna: l'agente di Dembelé ha incontrato il Manchester City a Madrid

Archiviata la pesantissima sconfitta di Madrid contro il Real di Arbeloa, il Manchester City di Pep Guardiola è intenzionato a voltare subito pagina, con un occhio all'immediato futuro. Il mercato estivo è ancora lontano, ma sono questi i giorni in cui si gettano le basi per operazioni importanti e, talvolta, sorprendenti. L'obiettivo del club inglese è arricchire un parco giocatori già molto importante, che ha vissuto un mini-ricambio generazionale negli ultimi due anni. Per farlo, potrebbe essere necessario portare a casa un acquisto a cinque stelle, uno alla Ousmane Dembelé. Secondo quanto riportato da SPORT, infatti, il direttore sportivo della società di Manchester, Hugo Viana, ha approfittato degli incontri istituzionali previsti dalla UEFA per una prima chiacchierata con Moussa Sissoko, agente del fuoriclasse del Psg. Una richiesta di informazioni che ha inevitabilmente stimolato i media francesi e la stampa internazionale, nonché turbato lo stato d'animo di una parte del tifo parigino.

La situazione contrattuale di Dembelé al Psg

Ousmane Dembélé, ad oggi, vanta un contratto con il Paris Saint-Germain fino al 30 giugno 2028. In Francia, dopo aver visto brillare il Pallone d'Oro 2025 tra le mani del classe '97, hanno già iniziato a muoversi per un possibile prolungamento. Tuttavia, come riporta il quotidiano spagnolo Sport, la trattativa per estendere il suo contratto con il club campione di Francia non sta procedendo in modo positivo, almeno per il momento. Come spesso accade in questi casi, il procuratore del calciatore tende ad esplorare altre possibili vie per il futuro. E il Manchester City di Guardiola potrebbe essere una delle destinazioni più gradite. Dembelé, infatti, giocherebbe per la prima volta in Premier League, alla corte di uno dei manager più titolati al mondo. La sua valutazione di mercato? Nell'agosto 2023 venne pagato 50,4 milioni di euro dal Psg, al termine dell'esperienza al Barcellona, e adesso difficilmente si viaggerà a cifre inferiori.