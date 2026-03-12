In Inghilterra sono sicuri: "Zirkzee lascerà il Manchester United"

Manchester United, l'esperienza di Zirkzee ai titoli di coda

L'esperienza di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra essere davvero ai titoli di coda. Il 24enne ha trovato poco spazio sia con Amorim che con Carrick. Appena 4 presenze da titolare per lui, l'ultima delle quali il 30 dicembre scorso, quando c'era ancora il manager portoghese al timone. Già a gennaio, Zirkzee è stato vicino alla Roma, ma alla fine lo United ha deciso di trattenerlo, nonostante gli arrivi in estate dei vari Sesko, Cunha e Mbeumo. Un'eventuale cessione dell'ex Bologna potrebbe essere utile al club per finanziare l'acquisto di un esterno offensivo o di un centrocampista, ruoli chiave per i Red Devils in estate.

Zirkzee chiuso in attacco: i suoi numeri

Che il rapporto tra Joshua Zirkzee e il club di Premier League non fosse idilliaco lo si era già capito a gennaio, quando saltò la prima seduta di allenamento con il nuovo tecnico, portandolo alla non convocazione nel derby (poi vinto) contro il City. Sono diciotto le presenze stagionali in campionato. Ma se tra novembre e gennaio aveva trovato l'ingresso in campo per dieci giornate consecutive, da febbraio a oggi ha racimolato appena quattro spezzoni per un totale di ventotto minuti. Una riduzione di minutaggio calata anche a causa dei vari arrivi in estate di compagni di reparto. Questo calo di minutaggio ha portato il classe 2001 anche a perdere la nazionale olandese. L'ultima convocazione, infatti, risale al novembre del 2024.

Il vecchio Zirkzee in Serie A, i numeri nel campionato italiano

L'intenzione di Zirkzee è quella di riportare i propri numeri al livello di quelli ottenuti in Serie A. L'olandese ha vestito due maglie nel nostro campionato, sempre in Emilia-Romagna. Se la seconda metà di stagione 2020-21 a Parma non è stata fortunata, con quattro presenze e zero gol, a Bologna ha espresso il suo miglior calcio. 58 le presenze in Serie A in rossoblù, nelle quali ha segnato quattordici gol e servito nove assist, rappresentando il fulcro centrale in attacco della squadra che ha centrato la qualificazione in Champions League con Thiago Motta in panchina.