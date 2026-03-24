Griezmann firma con l’Orlando City e vola in MLS: addio all'Atletico Madrid a luglio

Una lunga storia d’amore si chiude ufficialmente. Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid e vola negli Stati Uniti: è un nuovo giocatore dell’Orlando City SC. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali dei due club, che hanno confermato il trasferimento del campione del mondo 2018 in Major League Soccer. Griezmann ha firmato un contratto valido fino alla stagione 2027-28, con opzione per un ulteriore anno. Il francese si unirà alla squadra come Designated Player a partire da luglio, in occasione dell’apertura della finestra di mercato secondaria.