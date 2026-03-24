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Griezmann firma con l’Orlando City e vola in MLS: addio all'Atletico Madrid a luglio

Il campione del mondo 2018 lascia i colchoneros dopo oltre dieci anni: contratto fino al 2028 negli Stati Uniti e nuova avventura all'orizzonte

Una lunga storia d’amore si chiude ufficialmente. Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid e vola negli Stati Uniti: è un nuovo giocatore dell’Orlando City SC. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali dei due club, che hanno confermato il trasferimento del campione del mondo 2018 in Major League Soccer. Griezmann ha firmato un contratto valido fino alla stagione 2027-28, con opzione per un ulteriore anno. Il francese si unirà alla squadra come Designated Player a partire da luglio, in occasione dell’apertura della finestra di mercato secondaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Un colpo storico per l'Orlando

L’arrivo dell’attaccante rappresenta un momento storico per il club americano, come sottolineato dal presidente Mark Wilf: "Portare Antoine a Orlando è un momento storico non solo per il nostro club, ma anche per la nostra città, i nostri tifosi e la Major League Soccer". Entusiasta anche lo stesso Griezmann, pronto a iniziare questa nuova fase della sua carriera: "Sono felice per questa nuova avventura, ho percepito subito le forti ambizioni del club. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi e che Orlando diventi la mia nuova casa".

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Addio da leggenda all’Atletico Madrid

Il saluto dell’Atletico Madrid segna la fine di un’era. Arrivato nel 2014 dalla Real Sociedad, Griezmann è diventato il miglior marcatore di sempre del club con 211 reti, oltre a essere il quarto giocatore per presenze totali (488). Con i colchoneros ha conquistato la Supercoppa di Spagna nel 2014, l’Europa League nel 2018 e la Supercoppa UEFA nello stesso anno. Nel mezzo anche l’esperienza al FC Barcelona tra il 2019 e il 2021, prima del ritorno a Madrid. Ora, a 35 anni, per Griezmann si apre una nuova sfida oltreoceano, con l’obiettivo di lasciare il segno anche in MLS e continuare a essere protagonista lontano dall’Europa.

 

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Una lunga storia d’amore si chiude ufficialmente. Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid e vola negli Stati Uniti: è un nuovo giocatore dell’Orlando City SC. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali dei due club, che hanno confermato il trasferimento del campione del mondo 2018 in Major League Soccer. Griezmann ha firmato un contratto valido fino alla stagione 2027-28, con opzione per un ulteriore anno. Il francese si unirà alla squadra come Designated Player a partire da luglio, in occasione dell’apertura della finestra di mercato secondaria.

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