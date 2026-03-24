Griezmann firma con l’Orlando City e vola in MLS: addio all'Atletico Madrid a luglio
Una lunga storia d’amore si chiude ufficialmente. Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid e vola negli Stati Uniti: è un nuovo giocatore dell’Orlando City SC. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali dei due club, che hanno confermato il trasferimento del campione del mondo 2018 in Major League Soccer. Griezmann ha firmato un contratto valido fino alla stagione 2027-28, con opzione per un ulteriore anno. Il francese si unirà alla squadra come Designated Player a partire da luglio, in occasione dell’apertura della finestra di mercato secondaria.
Un colpo storico per l'Orlando
L’arrivo dell’attaccante rappresenta un momento storico per il club americano, come sottolineato dal presidente Mark Wilf: "Portare Antoine a Orlando è un momento storico non solo per il nostro club, ma anche per la nostra città, i nostri tifosi e la Major League Soccer". Entusiasta anche lo stesso Griezmann, pronto a iniziare questa nuova fase della sua carriera: "Sono felice per questa nuova avventura, ho percepito subito le forti ambizioni del club. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi e che Orlando diventi la mia nuova casa".
Addio da leggenda all’Atletico Madrid
Il saluto dell’Atletico Madrid segna la fine di un’era. Arrivato nel 2014 dalla Real Sociedad, Griezmann è diventato il miglior marcatore di sempre del club con 211 reti, oltre a essere il quarto giocatore per presenze totali (488). Con i colchoneros ha conquistato la Supercoppa di Spagna nel 2014, l’Europa League nel 2018 e la Supercoppa UEFA nello stesso anno. Nel mezzo anche l’esperienza al FC Barcelona tra il 2019 e il 2021, prima del ritorno a Madrid. Ora, a 35 anni, per Griezmann si apre una nuova sfida oltreoceano, con l’obiettivo di lasciare il segno anche in MLS e continuare a essere protagonista lontano dall’Europa.
Una lunga storia d’amore si chiude ufficialmente. Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid e vola negli Stati Uniti: è un nuovo giocatore dell’Orlando City SC. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali dei due club, che hanno confermato il trasferimento del campione del mondo 2018 in Major League Soccer. Griezmann ha firmato un contratto valido fino alla stagione 2027-28, con opzione per un ulteriore anno. Il francese si unirà alla squadra come Designated Player a partire da luglio, in occasione dell’apertura della finestra di mercato secondaria.