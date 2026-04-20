Non solo Bastoni: anche Palestra piace al Barcellona. E in Spagna riprendono le parole di Gasperini...

Il Barcellona mette gli occhi addosso ai nostri gioielli. Alessandro Bastoni (da parecchio tempo nel mirino blaugrana) e Marco Palestra potrebbero lasciare l'Italia per approdare in Liga nella prossima stagione. Il Mundo Deportivo ha dedicato un lungo articolo all'esterno del Cagliari , rivelazione di questa stagione in Serie A. Il ventenne terzino della nazionale italiana, di proprietà dell'Atalanta, sta attirando l'attenzione di diversi grandi club, tra i quali proprio il Barcellona, rimasto estasiato dalle sue qualità tecniche e di corsa. Un corteggiamento velato , per il momento, che potrebbe diventare qualcosa di più serio nelle prossime settimane.

Le parole di Gasperini che esaltano Palestra

Proprio per esaltare le qualità di Palestra, in Spagna hanno ripreso le parole che Gian Piero Gasperini dedicò al giocatore dopo Roma-Cagliari: "Sta giocando con regolarità, è cresciuto e ha maturato esperienza al Cagliari. Ha esordito giovanissimo a Bergamo, l'anno scorso ha giocato in Serie A e in Champions League e quest'anno sta crescendo rapidamente. È fortissimo fisicamente e tecnicamente, corre a un livello altissimo, è molto positivo come ragazzo e ha davvero tutto", ha sottolineato il tecnico della Roma. Parole che evidentemente al Barcellona hanno ascoltato con grande attenzione insieme a quelle di Cesc Fàbregas, uno di quelli che in Spagna qualcosa di positivo ha lasciato: "Non conoscevo Palestra, è una delle sorprese di questa stagione. È davvero fortissimo", ha ammesso il tecnico del Como.

"Bastoni vuole solo il Barcellona"

Ma nelle mire del Barcellona non ci sarebbe solo Palestra. Un altro che potrebbe davvero trasferirsi in Spagna è Alessandro Bastoni. Il difensore ventisettenne vuole iniziare a definire il suo futuro ora che l'Inter ha praticamente conquistato lo scudetto. E il Barça - stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo - sarebbe l'unica squadra per la quale lascerebbe il suo club attuale. Ama il club catalano, segue da vicino il progetto di Flick – non si perde mai una partita – e, inoltre, gli piace molto la città. È proprio questo il motivo per il quale non vorrebbe nemmeno ascoltare le altre offerte provenienti dalla Premier. La scorsa estate è stato il Manchester City a mostrare interesse per lui, e in questa stagione è stato il Liverpool ad insistere senza successo.

Cosa deve succedere per sbloccare la trattativa Bastoni-Barcellona

Bastoni, però, ha mandato un messaggio chiaro ai suoi agenti: se non riuscirà a firmare per il Barça, resterà all'Inter, con cui ha un contratto fino al 2028. Di fatto, le basi dell'accordo tra il difensore centrale italiano e il Barcellona sono state gettate, ma manca ancora l'approvazione finale di Hansi Flick, che ha in programma un incontro con Deco per discutere la pianificazione della rosa per la prossima stagione. Il difensore nerazzurro attende con ansia la chiamata del suo agente che confermi l'approvazione del tecnico tedesco. Il difensore azzurro farà di tutto per vestire la maglia blaugrana. Se Flick darà il suo benestare, si siederà al tavolo con l'Inter per negoziare la sua cessione e cercare di ottenere uno sconto sul prezzo. I nerazzurri al momento chiedono circa 70-80 milioni di euro per il suo cartellino.