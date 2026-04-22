Mourinho al Real Madrid, spunta il like di Mbappé. Ma dal Portogallo fanno muro
Dopo la deludente eliminazione in Champions League, i blancos si apprestano a chiudere la loro seconda stagione di fila senza vincere alcun trofeo. Il clima a Madrid è tutt'altro che sereno e si allunga sempre di più la lista dei possibili sostituti di Alvaro Arbeola, la cui posizione è in discussione. Secondo i media spagnoli, fra le ipotesi più accreditate per guidare il Real nella prossima stagione ci sarebbe quella che porta a José Mourinho, attualmente allenatore del Benfica e già dal 2010 al 2013 sulla panchina delle merengues. Il suo agente, Jorge Mendes, avrebbe proposto lo Special One a Florentino Perez, informandolo anche dell'ammontare - abbastanza abbordabile - della clausola rescissoria. I rapporti tra Mou e Perez sono rimasti ottimi, il tecnico portoghese sarebbe anche disponibile a integrare Arbeloa nel suo staff ma dall'altro lato il presidente del Real Madrid è consapevole che il ritorno dello Special One sarebbe un grosso azzardo, oltre che una mossa complessa. L'ipotesi Mourinho avrebbe però già ricevuto un importante sostegno: non è passato inosservato il like di Kylian Mbappé a un post su Instagram che dava per certo il ritorno del tecnico portoghese.
La reazione di Mourinho alle indiscrezioni sul ritorno al Real Madrid
Concentrato solo sul Benfica. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano portoghese "A Bola", le indiscrezioni della stampa spagnola in merito all'interessamento del Real per José Mourinho e ai presunti contatti tra i blancos e l'agente Jorge Mendes, non sono state accolte con piacere dallo "Special One", di fatto "concentrato solo sul finale di stagione delle Aquile e sulla rincorsa al secondo posto (lo Sporting ha una partita e un punto in meno) con l'obiettivo di ottenere quattro vittorie nelle partite rimanenti contro Moreirense, Famalicao, Braga ed Estoril". Mourinho ha un altro anno di contratto e ha già fatto sapere che sarebbe felice di rinnovare con le Aquile, mentre il presidente, Manuel Rui Costa, ha spiegato che ci sarà tempo per discuterne dal momento che c'è già un accordo in essere.