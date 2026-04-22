Mourinho al Real Madrid, spunta il like di Mbappé. Ma dal Portogallo fanno muro 

Dopo la deludente eliminazione in Champions League, i blancos si apprestano a chiudere la loro seconda stagione di fila senza vincere alcun trofeo. Il clima a Madrid è tutt'altro che sereno e si allunga sempre di più la lista dei possibili sostituti di Alvaro Arbeola, la cui posizione è in discussione. Secondo i media spagnoli, fra le ipotesi più accreditate per guidare il Real nella prossima stagione ci sarebbe quella che porta a José Mourinho, attualmente allenatore del Benfica e già dal 2010 al 2013 sulla panchina delle merengues. Il suo agente, Jorge Mendes, avrebbe proposto lo Special One a Florentino Perez, informandolo anche dell'ammontare - abbastanza abbordabile - della clausola rescissoria. I rapporti tra Mou e Perez sono rimasti ottimi, il tecnico portoghese sarebbe anche disponibile a integrare Arbeloa nel suo staff ma dall'altro lato il presidente del Real Madrid è consapevole che il ritorno dello Special One sarebbe un grosso azzardo, oltre che una mossa complessa. L'ipotesi Mourinho avrebbe però già ricevuto un importante sostegno: non è passato inosservato il like di Kylian Mbappé a un post su Instagram che dava per certo il ritorno del tecnico portoghese.