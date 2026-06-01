Venezia, cessione record: Doumbia allo Sporting, tutti i dettagli dell'accordo

Venezia, ufficiale la cessione di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona

Il club arancioneroverde ha annunciato così la cessione di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona: "Il Venezia FC - si legge nella nota ufficiale della società lagunare - comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia. Arrivato in laguna al'inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella straordinaria stagione 2025/26. Nel corso dell’ultima annata, Issa si è affermato come uno dei grandi protagonisti del Venezia FC, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B grazie alle sue prestazioni e alla sua crescita costante. Il club desidera ringraziare Issa per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. Buona fortuna, Issa".

L'annuncio dello Sporting: "Clausola rescissoria da 80 milioni di euro"

Qui di seguito, invece, l'annuncio ufficiale dello Sporting Lisbona, che ha confermato che Issa Doumbia ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031, accettando una clausola rescissoria da 80 milioni di euro: "Il viaggio si è concluso con successo e la meta non avrebbe potuto essere più allettante per Issa Doumbia. Il centrocampista ventiduenne si è diretto a Lisbona per rinforzare la prima squadra dello Sporting Clube de Portugal e affrontare quello che definisce "il passo più importante" della sua carriera. Nato a Treviglio, in Lombardia, da genitori immigrati dalla Costa d'Avorio, Issa Doumbia ha avuto una carriera straordinaria nel calcio italiano. Dopo essersi formato nelle giovanili dell'US Ciserano e dell'UC AlbinoLeffe, ha esordito in Serie C giovanissima, a soli 18 anni. Successivamente è passato al Venezia FC, dove ha disputato due stagioni eccellenti. Nella sua prima stagione ha esordito in Serie A, collezionando 25 presenze. Nella seconda si è affermato come uno dei centrocampisti più promettenti della sua generazione e ha giocato un ruolo chiave nell'immediato ritorno del club nella massima serie del calcio italiano: ha totalizzato 38 presenze, segnato 10 gol e fornito 2 assist nella stagione culminata con la vittoria dello scudetto di Serie B. Dopo aver rappresentato l'Italia a livello giovanile e con regolarità nella nazionale Under 21, con cui ha partecipato agli Europei del 2025, il centrocampista si distingue per la sua versatilità a centrocampo e ora punta a mettere queste qualità al servizio dello Sporting CP".

Doumbia si presenta: "Sono pronto, ho caratteristiche simili a Pogba"

Issa Doumbia si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "Descriverei il mio stile di gioco come fisico, tecnico, intenso, veloce e agile. Io simile a Pogba? Penso che abbiamo caratteristiche simili. Cercherò di evolvermi e diventare ancora migliore. È una sensazione unica e sono molto felice. Lo Sporting CP è la strada migliore per la mia carriera. È il club migliore per aiutarmi a crescere. Consapevole della pressione derivante dal rappresentare un club abituato a lottare per ogni titolo, l'italiano si è dimostrato pronto alla sfida". E poi ha aggiunto: "Gestisco bene questa pressione e sono molto tranquillo. Voglio aiutare la squadra, rendere difficile la scelta dell'allenatore e fare tutto ciò che [Rui Borges] mi chiede. I miei obiettivi sono gli obiettivi della squadra: arrivare il più lontano possibile. Giocare nella UEFA Champions League è un sogno e spero di realizzarlo al più presto. So che i tifosi sono molto appassionati e che sostengono i giocatori. Ne sono molto felice. Non vedo l'ora di giocare ad Alvalade! Sono pronto!", ha detto ai canali ufficiali dello Sporting Lisbona.