Dumfries al Real Madrid, la conferma arriva da Koeman: "Ha già fatto le visite mediche"

Dumfries dall'Inter al Real Madrid , la conferma arriva da Ronald Koeman : "Ha fatto le visite mediche vicino a Zeist". Come riportato da De Telegraaf, il ct dell' Olanda ha indirettamente annunciato l'ormai imminente passaggio del cursore di fascia ai Blancos parlando dal ritiro olandese in vista dei Mondiali 2026 .

Koeman scherza su Dumfries al Real Madrid: "Avrei preferito andasse al Barça"

L'ex difensore di Ajax e Barcellona ha poi aggiunto: "Non so se la cosa sia definitivamente conclusa. Avrei preferito che andasse al Barça (ride). Se l'affare si concretizza, è fantastico per Denzel. Se c'è qualcuno che se lo merita, è lui".

Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2021 dal PSV, Dumfries ha collezionato con l'Inter, tra tutte le competizioni disputate, 207 presenze, realizzato 27 gol e offerto 28 assist vincendo due scudetti, tre volte la Coppa Italia ed altrettante la Supercoppa Italiana.