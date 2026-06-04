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Dumfries al Real Madrid, la conferma arriva da Koeman: "Ha già fatto le visite mediche"

Il ct dell'Olanda ha parlato del futuro del cursore di fascia dei nerazzurri avvalorando le notizie sull'accordo ormai imminente con i Blancos
2 min
TagsdumfriesReal MadridCalciomercato

Dumfries dall'Inter al Real Madrid, la conferma arriva da Ronald Koeman: "Ha fatto le visite mediche vicino a Zeist". Come riportato da De Telegraaf, il ct dell'Olanda ha indirettamente annunciato l'ormai imminente passaggio del cursore di fascia ai Blancos parlando dal ritiro olandese in vista dei Mondiali 2026.

Koeman scherza su Dumfries al Real Madrid: "Avrei preferito andasse al Barça"

L'ex difensore di Ajax e Barcellona ha poi aggiunto: "Non so se la cosa sia definitivamente conclusa. Avrei preferito che andasse al Barça (ride). Se l'affare si concretizza, è fantastico per Denzel. Se c'è qualcuno che se lo merita, è lui".

Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2021 dal PSV, Dumfries ha collezionato con l'Inter, tra tutte le competizioni disputate, 207 presenze, realizzato 27 gol e offerto 28 assist vincendo due scudetti, tre volte la Coppa Italia ed altrettante la Supercoppa Italiana.

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