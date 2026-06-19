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venerdì 19 giugno 2026
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"Luis Milla andrà al Como di Fabregas": la partenza di Sergi Roberto sblocca l'indiscrezione

I lombardi pronti a chiudere un colpo: il centrocampista è stato protagonista di un'ottima stagione in Liga
2 min
TagsMillaComo

In attesa di chiarire il futuro di Nico Paz, il Como chiude un colpo in entrata. Il club lombardo, secondo quanto riportato da Marca, sta per completare l'acquisto di Luis Milla. Il centrocampista del Getafe, classe 1994, è stato tra i protagonisti dell'ultima Liga, con ben dieci assist realizzati. 

Il Como punta su Milla

La scorsa estate Milla era ad un passo dall'Al-Nassr, ma il suo trasferimento in Arabia Saudita non si concretizzò. Il Como provò a portarlo in Italia anche a gennaio scorso, ma il Getafe (invischiato nella lotta per non retrocedere) si oppose al trasferimento, promettendo al calciatore di ridurre la clausola rescissoria (inizialmente di 20 milioni di euro) in vista del mercato estivo.

Milla al Como: operazione da 6 milioni

Il Como lo porterà in Italia pagando circa sei milioni di euro. Milla arrivò al Getafe quattro stagioni fa dal Granada, per una cifra vicina ai cinque milioni di euro. Sarà uno dei primi rinforzi per Cesc Fabregas in vista della prossima stagione, che vedrà i lariani impegnati in Serie A e in Champions League. Prenderà il posto di Sergi Roberto, che ha lasciato il Como a parametro zero.

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