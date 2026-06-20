Intrigo Nico Paz: vuole restare al Como, il Real prende tempo e l'Inter torna a sognare…

Forte della volontà del giocatore, il Como sta provando a fare resistenza. La soluzione sarebbe quella di comprarsi e tenersi l’argentino, eliminando qualsiasi vincolo. Ma il club lariano non può investire quei 60 milioni . Non perché la proprietà indonesiana non ne abbia la possibilità, ma perché la qualificazione Champions impone di rimanere nei limiti del Fair Play Finanziario. Insomma, è in atto un braccio di ferro, tutto sbilanciato, però, dalla parte del Real. Probabile che dietro ci sia un piano preciso. Ovvero capitalizzare l’exploit di Nico Paz , che magari riuscirà a mettersi ulteriormente in vetrina ai Mondiali, per poi utilizzare quanto incassato per raggiungere tutti gli obiettivi indicati da Mourinho. Che, in questo momento sta tirando le fila al fine di costruire l’organico desiderato.

La variabile Bonny

E l’Inter, in tutto questo, come intende muoversi? Se effettivamente Nico Paz tornerà alla Casa Blanca, il club nerazzurro sicuramente busserà alla porta di Florentino Perez, se non altro per comprendere se esiste il margine per tentare un altro colpaccio, dopo quello di Palestra, per cui verranno investiti una cinquantina di milioni. In ogni caso non sarà semplice e non ci saranno sponde di Mourinho. Che ha già dimostrato di fare solo i suoi interessi, prendendosi Dumfries. Lavorando sulla formula dell'operazione, tra un prestito molto oneroso con riscatto obbligato e pagamenti dilazionati, però, potrebbe essere individuato un percorso favorevole. Le chances nerazzurre, poi, potrebbero diventare più consistenti grazie alle cessioni. In uscita ci sono certamente Frattesi e uno tra Luis Henrique e Diouf. La variabile è Stankovic jr.. Ma occhio a ciò che potrebbe accadere attorno a Bonny, oggetto di qualche movimento proveniente dalla Premier. L’Inter è soddisfatta dell’ex-Parma. Ma, qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile o quasi, non verrebbe trattenuto. E, a quel punto, andrebbe sostituito. Nico Paz è un giocatore diverso, ma vuoi mettere la nuova dimensione che darebbe all'attacco nerazzurro...