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Alessandro Romano al Cagliari, arriva l'accordo con la Roma: tutti i dettagli

In via di definizione l'operazione che porterebbe in Sardegna il centrocampista classe 2006, reduce dal prestito allo Spezia in Serie B
2 min
TagsAlessandro RomanoCagliariRoma

Accordo raggiunto tra Cagliari e Roma per il trasferimento di Alessandro Romano alla corte di Fabio Pisacane. Ora può entrare nel vivo la trattativa con il talento classe 2006, che si trasferirebbe in Sardegna dopo aver vissuto l'ultima stagione in prestito allo Spezia in Serie B. Nonostante la retrocessione dei bianchi, il ragazzo cresciuto nel settore giovanile giallorosso si è rivelato una delle poche note liete dello sfortunato campionato dei liguri.

Alessandro Romano al Cagliari, ci siamo: i dettagli dell'accordo con la Roma

Alessandro Romano potrebbe presto vestire la maglia del Cagliari. C'è un'intesa di massima, infatti, tra il club sardo e la Roma, costretta a formalizzare delle cessioni entro il 30 giugno per far fronte ai vincoli del fair play finanziario. Affare da 6,5 milioni di euro, con il centrocampista nato in Svizzera che ha giocato 19 partite nel girone di ritorno della regular season di Serie B 2025/26. Giocatore duttile, alto 1.80m, è da tempo nel giro della nazionale elvetica Under 20. Con Gasperini, nella prima parte di stagione, si è guadagnato anche la possibilità di esordire in Serie A, ma adesso è pronto per una nuova avventura. L'operazione è ormai in dirittura d'arrivo.

 

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