Il Manchester City chiude un acquisto da record: preso Anderson per 135 milioni

La formazione allenata da Enzo Maresca mette così a segno uno degli acquisti più importanti del mercato, superando il precedente primato per un giocatore inglese. Anderson, 23 anni, è attualmente impegnato con la nazionale inglese ai Mondiali e raggiungerà il Manchester City direttamente negli Stati Uniti per sostenere le visite mediche e completare il trasferimento. Per il Nottingham Forest si tratta di una plusvalenza straordinaria: il centrocampista era stato acquistato appena due stagioni fa dal Newcastle per circa 35 milioni di sterline.

I numeri di Anderson nell'ultima stagione

Nell'ultima stagione con il Nottingham Forest Anderson ha collezionato 38 presenze in Premier League e 12 in Europa League, condite da 4 gol e 5 assist.