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Il Manchester City chiude un acquisto da record: preso Anderson per 135 milioni

Affare concluso con il Nottingham Forest per il centrocampista, che diventa così il calciatore più costoso di sempre
2 min
TagsAndersonManchester CityNottingham Forest

Il Manchester City piazza un colpo da record e si assicura Elliot Anderson. Il centrocampista inglese lascia il Nottingham Forest per una cifra complessiva di 116 milioni di sterline, pari a circa 135 milioni di euro, diventando così il calciatore inglese più costoso della storia.

La formazione allenata da Enzo Maresca mette così a segno uno degli acquisti più importanti del mercato, superando il precedente primato per un giocatore inglese. Anderson, 23 anni, è attualmente impegnato con la nazionale inglese ai Mondiali e raggiungerà il Manchester City direttamente negli Stati Uniti per sostenere le visite mediche e completare il trasferimento. Per il Nottingham Forest si tratta di una plusvalenza straordinaria: il centrocampista era stato acquistato appena due stagioni fa dal Newcastle per circa 35 milioni di sterline.

 

I numeri di Anderson nell'ultima stagione

Nell'ultima stagione con il Nottingham Forest Anderson ha collezionato 38 presenze in Premier League e 12 in Europa League, condite da 4 gol e 5 assist.

 

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