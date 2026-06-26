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Como, è fatta per Nico Paz: accordo raggiunto con il Real Madrid, tutti i dettagli

La squadra di Fabregas acquista il talento argentino con un grande investimento economico
2 min
TagsNico PazReal MadridComo

Il Como ha raggiunto un accordo per il ritorno di Nico Paz: l'affare è fatto. Il talento argentino, di proprietà del Real Madrid, vestirà la maglia lariana anche nella prossima stagione, quella della Champions League raggiunta all'ultima giornata dello scorso campionato.

Nico Paz torna al Como  

Dopo che i Blancos avevano attivato ieri l’opzione di riacquisto da 9 milioni di euro, il Como ha chiuso rapidamente la trattativa per riportare a casa il classe 2004. Nico Paz ha spinto con decisione per rimanere alla corte di Fabregas: l’argentino è innamorato del progetto ambizioso del club lariano, così come del rapporto instaurato con l’allenatore spagnolo, che vede come un secondo padre.

Il Real Madrid mantiene il controllo 

L’operazione si è quindi concretizzata con l’acquisto del cartellino di Nico Paz da parte del Como. Il Real Madrid, comunque, manterrà una clausola di recompra sul giocatore argentino, confermando di credere fortemente nel potenziale del ragazzo in prospettiva. 

 

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