Perché Nico Paz è finito al Como: l’Inter beffata. Cosa dice l’accordo con il Real Madrid

Alla fine ha avuto ragione Fabregas. «Nico Paz non giocherà nell’Inter. O tornerà al Real Madrid, oppure giocherà nel Como la prossima stagione», aveva detto lo scorso maggio, infastidito da qualche dichiarazione di Zanetti, vicepresidente nerazzurro. Ebbene, seppure con un giro più largo del previsto, alla fine è andata proprio così. Il Como si è mosso da grande squadra e l’Inter, che immaginava, dopo aver visto Palestra “decollare” per Londra, con destinazione Chelsea, di consolarsi con l’argentino, dovrà nuovamente aggiornare i suoi piani di mercato. Intendiamoci, stavolta non era cominciata alcuna trattativa. In viale Liberazione si stavano semplicemente attrezzando per tentare l’affondo. Con una certa fiducia, però, visto la società lariana, pur avendo tempo fino al 1° luglio per prendere una decisione definitiva, sembrava tagliata fuori dopo che il Real Madrid aveva ribadito e ufficializzato l’intenzione di riprendersi Nico Paz. E quest’ultimo, inoltre, in passato, aveva fatto capire di apprezzare il “corteggiamento” nerazzurro. Insomma, c’era la speranza di trovare la porta aperta e di avere la sponda dell’argentino.

Nico Paz, il ribaltone

Nella testa di Nico, però, ha continuato ad esserci il desiderio di restare in riva al Lago. Nei giorni scorsi lo aveva già comunicato al Real, senza però venire ascoltato. Beh, non si è dato per vinto. Tanto da lanciare un ulteriore segnale proprio in queste ore: una sua foto sul proprio profilo Instagram con in testa il capellino del Como. Anche lo stesso Fabregas, coerentemente, ci ha messo il “carico”, ma su proprietà e dirigenza del Como. Fino a convincerli a non rinunciare al numero 10 e ad acquistarne il cartellino, accettando la proposta del Real. Quindi, per 51 milioni di euro, vale a dire i 60 fissati dalle “Merengues”, scontati del 15%, ovvero la quota di rivendita in mano ai lariani. Con nuova recompra da lasciare alla Casa Blanca, per altri 80 milioni, valida, però, solo per la prossima stagione. E il fantomatico Fair Play finanziario che doveva stoppare l’investimento comasco, appena sbarcato in Champions League? Esiste ancora, ovvio, ma le prime verifiche verranno fatte solo nel 2027 e la famiglia Hartono, insieme alla dirigenza del club, conta di riuscire a migliorare i suoi conti. In sintesi, meglio “rischiare” con Nico Paz piuttosto che farlo comunque, ma senza la propria stella più brillante.

La maledizione Inter

E l’Inter? Come già sottolineato, nel caso dell’argentino, non si può parlare di beffa o di affare sfumato, visto che una vera trattativa non era nemmeno cominciata. Resta il fatto, però, che sembra stia diventando una maledizione non riuscire ad arrivare a dama, nel momento in cui Oaktree viene (faticosamente) convinta ad alzare l’asticella rispetto agli abituali parametri. Era accaduto lo scorso anno, prima con Lookman (l’Atalanta ha sempre tenuto alto il muro) e poi con Koné (la Roma si è tirata indietro dopo aver accettato l’offerta nerazzurro), ed è successo lo stesso con Palestra, con l’inserimento repentino del Chelsea, che ha fatto saltare il banco. Pur escludendo Nico Paz, è chiaro che l’Inter non possa permettersi di mancare un altro colpo.