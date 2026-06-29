Nico Gonzalez in uscita: Juve e Atletico Madrid, accordo vicino

Nico Gonzalez , tra i prestiti con diritto di ritorno alla Continassa , per Spalletti sarebbe il più gradito da reinserire nell’organico della Juve , ma è anche il più vicino a salutare. Accordo in vista per la cessione a titolo definitivo . Il club bianconero e l’ Atletico Madrid continuano a trattare. Queste potrebbero essere le ore decisive se l’ad Carnevali e gli spagnoli dovessero trovare l’intesa e formalizzare l’operazione, utile ad alleggerire il bilancio e produrre un minimo di plusvalenza .

Nico Gonzalez, si avvicina il ritorno all'Atletico Madrid: quanto può incassare la Juve

Le cifre sono state smussate. Ora si balla tra una valutazione di 22-25 milioni, comprensiva di bonus, per l’attaccante esterno dell’Argentina. La Juve è scesa dalla richiesta iniziale di 28. Come si ricorderà, era sfumato l’obbligo di riscatto, fissato l’estate scorsa a 32 milioni, più 1 per il prestito oneroso e 1 di bonus, se Nico avesse totalizzato almeno 20 presenze da 45 minuti nella Liga. Un infortunio lo ha tenuto appena distante dalla soglia minimo di utilizzo, ma il Cholo lo aveva utilizzato in Champions e ora si sta battendo per la sua conferma. Anche l’argentino ex Viola spinge per restare a Madrid. Le esigenze della Juve hanno così portato la nuova dirigenza ad ammorbidire le richieste, favorendo l’aspetto commerciale. L’operazione, però, non è ancora stata conclusa e solo alla fine si potrà tirare una riga. Qualora saltasse, la Signora farebbe ancora in tempo a riprenderselo e riconsegnarlo a Spalletti, evitando l’acquisto di un altro fantasista da abbinare a Conceiçao. Devono quadrare i numeri. L’ultima relazione semestrale dei conti bianconeri fotografa la situazione: al 31 dicembre 2025, il valore residuo del cartellino di Nico (costo storico 35 milioni) era sceso a 25. Il 30 giugno dovrebbe attestarsi intorno ai 18-19. Ecco perché bisogna ragionare sul range 22-25 milioni a cui fa riferimento il club bianconero e quasi certamente l’affare verrà formalizzato nei primi giorni di luglio affinché maturi la plusvalenza contabile.