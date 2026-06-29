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lunedì 29 giugno 2026
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Conte, in Arabia pronti a fare follie: in arrivo un’offerta record dall’Al-Ittihad

Per l’ex allenatore del Napoli, in corsa anche per la Nazionale, si potrebbero aprire le porte della Lega araba
Chiara Zucchelli
2 min
TagsConteItaliaSaudi Pro League

Antonio Conte potrebbe allenare in Arabia. Condizionale d’obbligo, l’offerta vera e propria ancora non c’è, ma fonti arabe sono sicure: l’Al-Ittihad è pronto a recapitargli un’offerta da capogiro per la panchina. Il club sta cercando il nuovo allenatore dopo che il primo giugno ha risolto il contratto con Conceiçao, a sua volta subentrato a Blanc. La società quindi cerca un altro allenatore europeo e Conte rappresenta l’identikit perfetto: vincente, abituato a lottare per grandi traguardi, uno che bada al sodo. In questo senso il comunicato con cui è stato annunciato l’addio all’allenatore portoghese è emblematico: “La decisione fa seguito a un’attenta valutazione delle recenti prestazioni della squadra e riflette gli obiettivi e le ambizioni del club per il prossimo periodo”.

 

 

Attesa Conte, dove può allenare in futuro

A questo punto Conte cosa farà? Se lo dovesse chiamare la Nazionale, ovviamente, non ci sarebbe storia. Ma se Malagò alla fine optasse per Mancini l’ex Napoli avrebbe due strade: un anno di riposo oppure accettare un’offerta dall’estero. Quella araba, al momento, è la più probabile.

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