Diomandé a un passo dal Psg: tutti i dettagli

Yan Diomandé si avvicina al Paris Saint-Germain . Trattativa in stato avanzato per il talento della Costa d'Avorio , protagonista ai Mondiali 2026 in queste settimane . Il giocatore, di proprietà del Lipsia , ha scelto il Psg e vuole fortemente trasferirsi alla corte di Luis Enrique . La sua valutazione di mercato, ad oggi, si aggira ben oltre i 100 milioni di euro , stando alla richiesta dei tedeschi.

Dalla Francia: Yan Diomandé a un passo dal Psg

Yan Diomandé è vicinissimo al trasferimento al Psg. A riferirlo è l'Equipe, che ha confermato la ferma volontà del ragazzo ivoriano di firmare quest'estate con il club capitolino. Sempre più serrati i contatti tra il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi, e la dirigenza del Lipsia, nonostante il noto pressing del Liverpool, che vorrebbe colmare così il vuoto lasciato da Momo Salah. Nulla da fare per i Reds, perché le tre componenti (Lipsia, Psg e Diomandé) sarebbero a un passo dal raggiungere un accordo definitivo. Diomandé è pronto a firmare un contratto di cinque anni con il Psg.