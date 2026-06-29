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lunedì 29 giugno 2026
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Diomandé a un passo dal Psg: tutti i dettagli

Il talento ivoriano ha manifestato la volontà di firmare subito con il club di Al-Khelaifi: accordo vicino con il Lipsia
2 min
Tagsyan diomandepsglipsia

Yan Diomandé si avvicina al Paris Saint-Germain. Trattativa in stato avanzato per il talento della Costa d'Avorio, protagonista ai Mondiali 2026 in queste settimane. Il giocatore, di proprietà del Lipsia, ha scelto il Psg e vuole fortemente trasferirsi alla corte di Luis Enrique. La sua valutazione di mercato, ad oggi, si aggira ben oltre i 100 milioni di euro, stando alla richiesta dei tedeschi.

Dalla Francia: Yan Diomandé a un passo dal Psg

Yan Diomandé è vicinissimo al trasferimento al Psg. A riferirlo è l'Equipe, che ha confermato la ferma volontà del ragazzo ivoriano di firmare quest'estate con il club capitolino. Sempre più serrati i contatti tra il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi, e la dirigenza del Lipsia, nonostante il noto pressing del Liverpool, che vorrebbe colmare così il vuoto lasciato da Momo Salah. Nulla da fare per i Reds, perché le tre componenti (Lipsia, Psg e Diomandé) sarebbero a un passo dal raggiungere un accordo definitivo. Diomandé è pronto a firmare un contratto di cinque anni con il Psg.

 

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