L'Arabia fa sul serio per Conte con 20 milioni: tutti i dettagli dell'offerta

L’Arabia tenta Antonio Conte. E, stavolta, spera davvero. Per l’ex allenatore del Napoli è in arrivo un’offerta da far girare la testa. A Gedda sono sicuri: l’Al-Ittihad è pronto a fargli ponti d’oro per convincerlo a trasferirsi e ad accettare la panchina, sul tavolo c’è una proposta da 20 milioni a stagione . Il club, infatti, sta cercando il nuovo allenatore dopo che il primo giugno ha risolto il contratto con Conceiçao, a sua volta subentrato a Blanc. La società di Gedda, quindi sul mare, è orientata non solo su un allenatore europeo, ma che abbia un dna vincente, che sia libero, senza vincoli. E Conte ha appena risolto il contratto con il Napoli.

Il nuovo corso con Conte

Antonio rappresenta l’identikit perfetto: abituato a lottare per grandi traguardi, è uno che bada al sodo e che in un paio d’anni garantisce risultati e trofei. In questo senso il comunicato con cui è stato annunciato l’addio a Conceiçao è emblematico: «La decisione fa seguito a un’attenta valutazione delle recenti prestazioni della squadra e riflette gli obiettivi e le ambizioni del club per il prossimo periodo». A fare il nome di Conte è stato Domingos Olivera, il Ceo a cui è stato da poco rinnovato il contratto. Con queste parole: «Il nuovo accordo riflette l'eccezionale competenza manageriale e la lungimirante visione professionale dimostrate da Oliveira durante il suo mandato e ribadisce la fiducia del club nella sua capacità di guidare la prossima fase. Il rinnovo è in linea con gli obiettivi strategici e le aspirazioni a lungo termine del club in vista della prossima stagione». Dopo una vita nel Benfica, a Olivera il compito di portare un allenatore all’altezza delle ambizioni dell’Al-Ittihad.

I dubbi di Conte. E la Nazionale...

Conte, quindi, come prima scelta. Offerte ufficiali ancora non sono state recapitate, però. Per questo è complicato capire cosa farebbe Antonio di fronte a un assegno con tanti tanti zeri. Di sicuro la sua priorità è la Nazionale ma se, alla fine, Malagò optasse per il ritorno di Mancini, Antonio sarebbe davanti a un bivio. Accettare di trasferirsi in un campionato sì ricco e in crescita, ma distante da quelli a cui è abituato oppure restare fermo un anno, e capire che succede in club europei di primo livello? Già in passato ha rifiutato ricche offerte perché non convinto sul piano sportivo (ultima: dalla Turchia), quindi non sarebbe una novità. A Belve, un paio di anni fa, ammise: «Non voglio entrare nella vicenda Mancini, ma posso dire che stando ai giornali l’Arabia avrebbe fatto un’offerta a lui come ad altri e mi ci metto anche io. Che ho rifiutato». Per fargli dire sì, stavolta, e convincerlo a trasferire anche la famiglia, che a Napoli si è trovata benissimo, da Gedda non dovranno mettere solo soldi sul piatto, ma anche idee, progetti, motivazioni. E, ad ora, questa sembra la sfida più difficile.