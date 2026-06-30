Juve, ceduto Daffara al Parma: tutti i dettagli dell'affare

Daffara al Parma, è fatta: quanto incassa la Juve

Giovanni Daffara al Parma, è fatta. La Juventus saluta così il giovane estremo difensore, cresciuto nella Next Gen e passato per Avellino, dove ha vissuto la sua prima annata in Serie B. 25 presenze, 39 gol subiti e tre clean sheet con gli irpini nella stagione appena trascorsa. Ora, la prima vera avventura nel massimo campionato italiano. Il Parma, da tempo sul giocatore, ha chiuso in queste ore l'accordo con il club bianconero, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 5 milioni di euro più bonus. Daffara è stato già avvistato a Collecchio nel pomeriggio odierno e a breve svolgerà le visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al sodalizio emiliano. L'intesa non prevede un diritto di recompra in favore della Juve.