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martedì 30 giugno 2026
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Due Tocchi, il nuovo format con i consigli e le strategie di mercato delle big di Serie A

Due Tocchi, il nuovo format con i consigli e le strategie di mercato delle big di Serie A

Su quali giocatori dovrebbero puntare i club della massima serie per migliorare i propri organici nella prossima stagione
1 min

Un solo acquisto per le prime sei squadre in classifica per rivoluzionarle: da Carnesecchi alla Juve a Kean al Milan, ecco i consigli e le strategie di mercato che dovrebbero adottare i club di serie A per migliorare i propri organici nella prossima stagione. Guarda subito la prima puntata del nuovo format “Due tocchi” condotto negli studi del Corriere dello Sport a Roma da Michele Danese e Luca Balbinetti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

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