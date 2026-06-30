Due Tocchi, il nuovo format con i consigli e le strategie di mercato delle big di Serie A

Un solo acquisto per le prime sei squadre in classifica per rivoluzionarle: da Carnesecchi alla Juve a Kean al Milan, ecco i consigli e le strategie di mercato che dovrebbero adottare i club di serie A per migliorare i propri organici nella prossima stagione. Guarda subito la prima puntata del nuovo format “Due tocchi” condotto negli studi del Corriere dello Sport a Roma da Michele Danese e Luca Balbinetti.