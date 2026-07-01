Palestra al Chelsea, ora è ufficiale: il comunicato dell'Atalanta e tutte le cifre

La notizia era nota da giorni, ma adesso è ufficiale: Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea . A darne notizia è l' Atalanta , che attraverso un comunicato ha annunciato la cessione dell'esterno classe 2005 in Premier League , alla corte di Xabi Alonso . Lo stesso club inglese ha a sua volta dato la notizia del trasferimento pubblicando una foto con scritto in descrizione: " Can't tame Palestra ". Tradotto: " impossibile da domare ". Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2033.

Palestra al Chelsea: il comunicato dell'Atalanta

"Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Chelsea Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palestra, 21enne terzino della Nazionale italiana cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dall’età di 10 anni fino ad approdare attraverso un percorso virtuoso nel calcio professionistico, dapprima con la formazione Under 23 e poi con la Prima Squadra dell’Atalanta". Questo il testo del comunicato con cui il club bergmasco ha annunciato il trasferimento di Palestra. "Atalanta BC augura a Marco il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale".

Palestra: "Non vedo l'ora di iniziare"

Nel comunicato pubblicato dal Chelsea, invece, sono presenti le prime dichiarazioni di Palestra: "Sono veramente carico per iniziare. Ho sentito l'energia sin dal primo momento in cui il Chelsea mi ha voluto. Non vedo l'ora di iniziare, di vedere i tifosi, i miei compagni e l'allenatore. Abbiamo tantissimi giocatori talentuosi qui, una squadra veramente forte così come il tecnico, Xabi Alonso. Mi ha parlato di come vuole vederci giocare. Non vedo l'ora di competere in Premier League".

Palestra al Chelsea: le cifre

Il Chelsea per accaparrarsi Palestra, nominato miglior difensore della Serie A dell'ultima stagione per quanto messo in campo con il Cagliari, ha beffato l'Inter, che era pronta a offrire all'Atalanta 50 milioni più un ingaggio da 2,5 milioni di euro al giocatore. Voluto fortemente da Xabi Alonso, per Palestra il club londinese ha offerto cifre superiori rispetto a quelle del club nerazzurro: 55 milioni per il cartellino e circa il doppio per l'ingaggio.