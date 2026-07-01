Liberali ha scelto: sarà un nuovo giocatore del Como, Milan beffato

Dopo l'acquisto ufficiale di Nico Paz dal Real Madrid , il Como piazza un altro colpo del suo calciomercato: Mattia Liberali sarà un nuovo giocatore della squadra di Fabregas . Impegnato nell'Europeo U19 da protagonista assoluto degli Azzurrini, il talento classe 2007 ha deciso di sposare il progetto dei lariani, piuttosto che tornare al Milan. Liberali ha passato l'ultima stagione con il Catanzaro trascinando la squadra fino alla finale dei playoff persa contro il Monza solamente per il miglior piazzamento in classifica dei brianzoli.

Liberali sceglie il Como: tutte le cifre

Ora Liberali la Serie A la potrà giocare, ma con la maglia del Como. La scelta del giocatore è stata netta: nonostante il Milan avesse provato seriamente a riportarlo a Milanello, ha deciso di andare sulla riva del Lago. Liberali è cresciuto nel vivaio del Milan consacrandosi negli anni tra le migliori giovani promesse dei rossoneri fino all'esordio in prima squadra nel 2024. Nella scorsa sessione estiva di calciomercato però è stato lasciato andare via gratuitamente verso il Catanzaro, mantenendo comunque la percentuale di rivendita del 50% in proprio favore. Al suo arrivo a Catanzaro, nel suo contratto era stata fissata la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, che il Como pagherà e che per metà andrà nelle casse del Milan.