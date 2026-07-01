La Juve cede Daffara, è un nuovo giocatore del Parma: il comunicato ufficiale
La Juventus lascia partire Giovanni Daffara che diventa un nuovo giocatore del Parma. Il portiere classe 2004 cresciuto nel vivaio dei bianconeri, dopo l'ottima stagione in prestito all'Avellino in Serie B, ha deciso di firmare con i ducali per la sua prima esperienza nella massima serie. Daffara si trasferisce a Parma per 5 milioni di euro più bonus e l'intesa tra club non prevede un diritto di recompra in favore dei bianconeri.
Daffara lascia la Juve e firma con il Parma: il comunicato
Questo il comunicato ufficiale del club: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Giovanni Daffara dalla Juventus Football Club. Il portiere ha sottoscritto un contratto con il Club gialloblu fino al 30 giugno 2031. Classe 2004, Daffara è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha completato il proprio percorso di formazione. Con la Juventus Next Gen ha maturato le prime esperienze tra i professionisti, mettendo in mostra personalità, affidabilità e qualità tra i pali. Nella stagione 2025/26 ha vestito la maglia dell'Avellino, in prestito, collezionando 25 presenze in Serie B e 3 clean sheet, confermandosi come uno dei giovani portieri più interessanti della categoria e contribuendo al raggiungimento dei playoff da parte dei campani, da formazione neopromossa. Il suo arrivo rappresenta un investimento del Club su un profilo giovane, di talento e con prospettive di sviluppo, in linea con il progetto tecnico del Club".
Daffara, le prime parole dopo la firma
Ad accogliere Daffara al suo arrivo a Parma è stato Diego, un bambino di 10 anni che, grazie al supporto del progetto All Inclusive che promuove lo sport come strumento di crescita. Daffara dopo la firma ha detto: "Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Parma Calcio. Ho trovato un Club con le idee chiare, con un progetto che mi ha convinto fin da subito. Per me è una grande opportunità e darò il massimo per crescere e aiutare la squadra. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi gialloblu!".