La Juve cede Daffara, è un nuovo giocatore del Parma: il comunicato ufficiale

Daffara lascia la Juve e firma con il Parma: il comunicato

Questo il comunicato ufficiale del club: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Giovanni Daffara dalla Juventus Football Club. Il portiere ha sottoscritto un contratto con il Club gialloblu fino al 30 giugno 2031. Classe 2004, Daffara è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha completato il proprio percorso di formazione. Con la Juventus Next Gen ha maturato le prime esperienze tra i professionisti, mettendo in mostra personalità, affidabilità e qualità tra i pali. Nella stagione 2025/26 ha vestito la maglia dell'Avellino, in prestito, collezionando 25 presenze in Serie B e 3 clean sheet, confermandosi come uno dei giovani portieri più interessanti della categoria e contribuendo al raggiungimento dei playoff da parte dei campani, da formazione neopromossa. Il suo arrivo rappresenta un investimento del Club su un profilo giovane, di talento e con prospettive di sviluppo, in linea con il progetto tecnico del Club".

Daffara, le prime parole dopo la firma

Ad accogliere Daffara al suo arrivo a Parma è stato Diego, un bambino di 10 anni che, grazie al supporto del progetto All Inclusive che promuove lo sport come strumento di crescita. Daffara dopo la firma ha detto: "Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Parma Calcio. Ho trovato un Club con le idee chiare, con un progetto che mi ha convinto fin da subito. Per me è una grande opportunità e darò il massimo per crescere e aiutare la squadra. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi gialloblu!".