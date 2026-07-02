Real, pronti 140 milioni per Olise. Ma il Bayern fa muro: con noi fino al 2031

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Florentino Perez non molla. Proprio nelle ore in cui la Bild annuncia che il Bayern intende blindare Olise fino al 2031, raddoppiandogli l'ingaggio portandolo a 27 milioni di euro lordi, il presidente del Real ha riaffermato l'intenzione di ingaggiare un top player, già manifestata prima di essere rieletto per l'ottava volta al vertice dei Blancos. Accadde l'8 giugno. Da allora, Florentino non ha cambiato idea. L'uomo
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