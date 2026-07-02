Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 2 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Real, pronti 140 milioni per Olise. Ma il Bayern fa muro: con noi fino al 2031

L'8 giugno scorso, rieletto presidente dei Blancos per l'ottava volta, Florentino Perez ribadì che avrebbe presentato l'offerta più alta mai avanzata dal Madrid. Ora torna alla carica, anche se i tedeschi vogliono blindare l'asso francese con un ingaggio di 27 milioni a stagione
Xavier Jacobelli
1 min
TagsoliseBayern MonacoReal Madrid

Florentino Perez non molla. Proprio nelle ore in cui la Bild annuncia che il Bayern intende blindare Olise fino al 2031, raddoppiandogli l'ingaggio portandolo a 27 milioni di euro lordi, il presidente del Real ha riaffermato l'intenzione di ingaggiare un top player, già manifestata prima di essere rieletto per l'ottava volta al vertice dei Blancos. Accadde l'8 giugno. Da allora, Florentino non ha cambiato idea. L'uomo

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS