Carboni dall'Inter al Parma a titolo definitivo, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

"Sono molto felice a Parma , voglio ringraziare tutti per questa grande opportunità, ci tenevo davvero tanto a continuare questa avventura. Non vedo l’ora di tornare al Tardini e di ricominciare a lottare tutti insieme per questa maglia". Così Franco Ezequiel Carboni ha commentato il suo acquisto a titolo definitivo da parte del Parma . C'è l'annuncio ufficiale.

Carboni resta al Parma: il comunicato ufficiale

Il comunicato del Parma: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Franco Ezequiel Carboni dal Football Club Internazionale Milano. Il difensore ha sottoscritto un contratto con il Club gialloblu fino al 30 giugno 2030. Arrivato a Parma nel gennaio 2026 a titolo temporaneo, Carboni ha collezionato 7 presenze in gialloblu. Cresciuto nel settore giovanile del Club Atlético Lanús e del Catania FC, diventa un calciatore nerazzurro nel gennaio 2020".

"A Milano vince il campionato Primavera 1 nel 2021/22, successivamente veste le maglie di Cagliari, Monza (esordio in Serie A con i brianzoli), Ternana, Venezia e Empoli. Classe 2003, Carboni ha già maturato esperienze significative nel calcio italiano, costruendo un percorso che gli ha permesso di confrontarsi con realtà e categorie diverse. Un bagaglio importante che metterà ora al servizio del progetto sportivo gialloblu".