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Carboni dall'Inter al Parma a titolo definitivo, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

Il difensore era arrivato in prestito a gennaio dai nerazzurri: ha convinto e continuerà la sua esperienza con i gialloblù
3 min
TagscarboniparmaCalciomercato

"Sono molto felice a Parma, voglio ringraziare tutti per questa grande opportunità, ci tenevo davvero tanto a continuare questa avventura. Non vedo l’ora di tornare al Tardini e di ricominciare a lottare tutti insieme per questa maglia". Così Franco Ezequiel Carboni ha commentato il suo acquisto a titolo definitivo da parte del Parma. C'è l'annuncio ufficiale.

Carboni resta al Parma: il comunicato ufficiale

Il comunicato del Parma: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Franco Ezequiel Carboni dal Football Club Internazionale Milano. Il difensore ha sottoscritto un contratto con il Club gialloblu fino al 30 giugno 2030. Arrivato a Parma nel gennaio 2026 a titolo temporaneo, Carboni ha collezionato 7 presenze in gialloblu. Cresciuto nel settore giovanile del Club Atlético Lanús e del Catania FC, diventa un calciatore nerazzurro nel gennaio 2020".

"A Milano vince il campionato Primavera 1 nel 2021/22, successivamente veste le maglie di Cagliari, Monza (esordio in Serie A con i brianzoli), Ternana, Venezia e Empoli. Classe 2003, Carboni ha già maturato esperienze significative nel calcio italiano, costruendo un percorso che gli ha permesso di confrontarsi con realtà e categorie diverse. Un bagaglio importante che metterà ora al servizio del progetto sportivo gialloblu".

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