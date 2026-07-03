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Gila vicino al Milan, ma serve l'intesa con la Lazio

Accordo per un contratto da cinque anni a 4,5 milioni stagione, ma i biancocelesti chiedono tra i 25 e i 30 milioni per il cartellino
2 min
TagsLaziogilaMilan

Il Milan accelera per Mario Gila. Il club rossonero avrebbe infatti raggiunto un'intesa di massima con il difensore spagnolo, pronto a firmare un contratto di cinque anni da 4,5 milioni di euro a stagione. L'accordo con il giocatore consentirebbe al Milan di portarsi in vantaggio rispetto alla concorrenza di Napoli e Atalanta, entrambe interessate al centrale della Lazio.

Il Milan ha il sì di Gila: ora serve l'intesa con la Lazio

Per chiudere definitivamente l'operazione, però, manca ancora l'intesa tra i due club. La Lazio, infatti, valuta il cartellino di Gila tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus compresi. Le parti dovranno quindi trovare un punto d'incontro affinché il trasferimento possa concretizzarsi.

I numeri di Gila con la Lazio

Nell'ultima stagione Mario Gila ha collezionato 31 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia. Da quando è arrivato alla Lazio, nell'annata 2022/23, ha giocato 120 partite in tutte le competizioni condite da 2 gol. Il club biancoceleste, all'epoca, l'aveva pagato 6 milioni dal Real Madrid.

 

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